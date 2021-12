2e ambulance à Senneterre : un casse-tête pour recruter le personnel

Cette 2e ambulance était déjà en fonction de 8 heures à 16 heures depuis que l’urgence du centre de santé a été partiellement fermée, le 18 octobre. Le service de nuit s’ajoute depuis mardi et il sera déployé pendant le période de réorganisation des services.

Pour Serge St-Pierre, cette nouvelle demande du CISSS-AT sera très difficile à combler dans un contexte de pénurie de personnel ambulancier.

Il aurait besoin de neuf nouveaux employés pour combler tous les besoins et il a pu en recruter seulement un depuis octobre.

« On ne sait pas comment en venir à bout. Des paramédics, ça ne pousse pas dans les arbres. On essaie de se démerder en se prêtant nos employés entre les entreprises du secteur. Si je regarde mon horaire de la semaine prochaine, il y a encore des trous et j’ai dû moi-même faire du temps supplémentaire hier pour répondre à la demande. » — Une citation de Serge St-Pierre

Le président d’Ambulance Senneterre ne croit pas que l’ajout d’un 2e véhicule soit la solution la plus efficace au problème actuel.

Qu’on en mette 2 ou 24, ça ne change rien, avance-t-il. Ce que les gens veulent, c’est récupérer leur urgence et que les ambulances puissent y transférer des patients. On fonctionne depuis des années avec une seule ambulance et personne n’a jamais levé le petit doigt sur la qualité du service.

Serge St-Pierre ajoute que des discussions sont en cours avec la centrale d’appels d’urgence et le CISSS-AT concernant la meilleure stratégie d’utilisation des deux ambulances.

Il affirme aussi qu’il est grand temps de mettre fin aux horaires de faction des ambulanciers paramédicaux à Senneterre pour leur permettre d'attendre les appels dans leur véhicule plutôt qu'à la maison, ce qui réduirait au départ les délais d’intervention.