Série d’étranges introductions par effraction à La Tuque

Le sergent Marc Tessier confirme que quelques signalements ont été faits concernant des entrées par effraction dans des résidences de la municipalité, sans donner le nombre exact de dossiers ouverts.

« Effectivement, il y a eu quelques introductions dans des résidences de La Tuque. » — Une citation de Le sergent Marc Tessier

On est au courant de la situation, parce qu’il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux en lien avec ça. Donc, on enquête pour voir si les événements sont reliés et tenter d’identifier le ou les suspects , indique-t-il.

La Sûreté du Québec refuse pour le moment de donner plus d’information puisque l’enquête est toujours en cours. Le corps policier précise toutefois qu’aucun signalement n’a été fait dans d’autres secteurs.