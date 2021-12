Exploitation sexuelle : une maison d’hébergement déçue des mesures annoncées

Vendredi dernier, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a présenté les détails d’un plan d’action de 150 millions de dollars sur 5 ans pour endiguer l’exploitation sexuelle des mineurs.

Geneviève Guilbault est la ministre responsable de la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (CSESM). Photo : Radio-Canada

Parmi les 37 mesures annoncées, plusieurs concernent les personnes mineures, étant donné que l’âge moyen d’entrée dans le monde de la prostitution se situe entre 14 ans et 15 ans , écrit le gouvernement.

En entrevue dans différents médias, Mme Guilbault a tenu par contre à préciser que la prostitution ne s’arrête pas à 18 ans .

Pour la directrice générale de la Maison de Marthe, Ginette Massé, le plan d’action est donc une occasion ratée de financer un projet qui aiderait les femmes sur une longue période.

Ginette Massé en entrevue à la Maison de Marthe. Photo : Radio-Canada

Recommandation 53

Le rapport de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, déposé en décembre 2020, comprend 58 recommandations.

L’une d’elles, la 53, cible la création de lieux d’hébergement spécifiques incluant des services psychosociaux et éducatifs pour contribuer à la réinsertion sociale des victimes d’exploitation sexuelle.

La Maison de Marthe ouvrira officiellement en janvier 2022 et deviendra ainsi le premier service d’hébergement pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution. Un total de six survivantes de la prostitution à la fois pourront bénéficier des services en continu de l’organisme, sur une période de trois à six mois, en fonction de leurs besoins.

Il y a six chambres dans la maison d'hébergement, toute décorée de la même façon. Photo : Radio-Canada

Notre montage financier est complexe. On n’a pas de cadre financier. On espérait que le gouvernement nous considère comme un projet-pilote, ce qui nous aurait grandement aidés. On voudrait être subventionné comme les autres maisons d’hébergement. C’est un grand oubli dans le plan d’action 2021-2026 , plaide Ginette Massé de la Maison de Marthe.

D’autres annonces à venir

Par courriel, la vice-première ministre écrit que l'exploitation sexuelle est effectivement une problématique qui va au-delà de l'âge des victimes, et c'est pourquoi nous allons de l'avant avec 56 des 58 mesures, dont la mesure 53.

Elle poursuit en indiquant qu’elle aura l’occasion d’annoncer la ventilation des sommes réservées à cette recommandation ultérieurement.

Le cabinet de Mme Guilbault n’a pas encore eu la chance de répondre à nos demandes de précisions, puisque la Maison de Marthe était convaincue qu’elle ne faisait pas partie des 56 recommandations retenues par le gouvernement, après le dépôt du rapport.

La Maison de Marthe reste donc positive, malgré la déception. L’organisme salue au passage un des engagements tenus par le gouvernement lors de l’annonce sur l’exploitation sexuelle.

La mise en place d’un comité interministériel visant à proposer des solutions pour réduire les obstacles à la sortie de la prostitution et soutenir la réinsertion sociale est la mesure numéro 31 annoncée par Geneviève Guilbault.

Cette mesure est autofinancée et c’est le Secrétariat à la condition féminine qui en aura la responsabilité.

Pour la Maison de Marthe, il s’agit d’une bonne nouvelle. Elle souhaite même pouvoir faire partie de ce comité interministériel.