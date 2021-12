Une Franco-Albertaine chez les Rafettes

Le nom officiel de la formation pour laquelle joue Yasmine est le Rodez Aveyron Football (RAF) c’est pourquoi les joueuses de l’équipe sont appelées les Rafettes.

L’équipe évolue cette saison en deuxième division, mais cogne à la porte de la première division. Elle est en tête du classement à la mi-saison. L’équipe qui terminera au premier échelon sera promue en première division la saison prochaine.

De l’Ohio au vieux continent

Yasmine Hall n’avait jamais visité la France avant de se joindre au RAF. Elle et sa famille avaient cependant prévu d’y passer leurs vacances d’été en 2020, avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne saboter leur plan.

C’est un peu grâce à une coéquipière des Golden Flashes de l’Université Kent en Ohio, où elle a joué son soccer universitaire, qu’elle peut vivre son rêve de pratiquer son sport de façon professionnelle.

Pour jouer professionnellement, tu as besoin d’un agent. Une amie m’a présenté celui avec qui elle travaillait et il m’a aidée. Il m’a d’abord demandé où je voulais jouer, dans quels pays, quelles ligues, quelles équipes et après quelques discussions avec certaines équipes, il m’a dit que Rodez était intéressée par mes services.

Yasmine Hall a été la tête d'affiche pour un match à domicile de son équipe. Photo : Rodez Aveyron Football

Selon la joueuse de 23 ans, le niveau de jeu de la deuxième division française se compare avantageusement à celui des premières divisions de nombreux pays

Le meilleur championnat au monde c’est celui de la France, après je dirais que c’est l’Angleterre, l’Allemagne, les États-Unis, la Suède et ensuite on retrouve probablement la deuxième division en France.

Depuis son arrivée, elle a constaté que le style de jeu est très différent de celui pratiqué dans les universités américaines.

Ici c’est très technique, dans la National Collegiate Athletic Association NCAA c’était beaucoup plus physique. Quand je suis arrivée, j’ai dû m’adapter, mais j’ai apporté beaucoup d’athlétisme parce qu’ici elles sont moins habituées à des joueuses qui peuvent courir beaucoup, ça a été un gros avantage pour moi.

Réaliser un rêve

L’athlète d’Edmonton rêve de jouer chez les professionnelles depuis qu’elle est toute petite, mais après deux sérieuses blessures au genou, elle a bien cru que son rêve ne se réaliserait jamais.

Yasmine Hall (à droite) et Alexandria Lamontagne sont deux des trois canadiennes qui portent les couleurs du RAF. Photo : Rodez Aveyron Football / Damien Grandet

Après une saison loin du terrain, elle a pu se remettre à jouer en septembre 2020. En raison de la pandémie, le début de saison dans la National Collegiate Athletic Association NCAA a été déplacé de l’automne au printemps, ce qui lui a laissé amplement de temps pour s’entraîner et s’assurer que son genou allait tenir le coup.

Son équipe n’a disputé que sept rencontres; Yasmine a terminé au premier rang des marqueuses avec trois buts.

Après ma saison, j’ai vu que mon genou allait très bien, que j’étais en pleine forme, alors je me suis dit pourquoi ne pas continuer de jouer tant que je peux.

Elle rêve aussi de devenir médecin, mais elle dit que la médecine peut attendre un peu, car elle sera toujours là, pas comme la chance de jouer au soccer professionnellement.

Payée pour faire ce qu’elle aime

Yasmine admet que c’est étrange de recevoir un salaire pour faire ce qu’elle aime le plus au monde.

Jouer au foot, ce n’est pas un métier pour moi, c’est quelque chose que j’aime faire, que je ferais gratuitement, alors d’être payée, c’est un gros plus pour moi.

Yasmine Hall (première à gauche, deuxième rangée) et ses coéquipières célèbrent après une victoire. Photo : Rodez Aveyron Football / Damien Grandet

Dans bien des sports, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes, c’est le cas au soccer, mais Yasmine ne se plaint pas, elle dit recevoir amplement d’argent pour payer toutes ses dépenses et pour voyager en Europe tout en mettant de l’argent de côté pour un éventuel retour aux études.

On est payé chaque mois, en plus, on reçoit une prime pour chaque victoire ou chaque match nul sur la route. Si on passe en première division, j’imagine que la prime sera très intéressante.

La ville de Rodez compte un peu moins de 25 000 habitants. Les équipes masculine et féminine du RAF sont bien connues dans la population. Yasmine affirme qu’il lui est arrivé de se faire reconnaître dans des cafés.

« Tout le monde est supporteur du RAF, c’est comme le club de la ville. » — Une citation de Yasmine Hall

L’avenir

Celle qui détient un baccalauréat en biologie espère jouer en France pour quelques années, avant de reprendre ses études en médecine. Une chose est certaine, elle entend toujours rester dans le monde du soccer.

Elle espère que son équipe pourra maintenir sa première position au classement jusqu’à la fin de la saison, car un passage en première division voudrait dire avoir la chance de se mesurer à des joueuses de l’équipe nationale canadienne comme la gardienne de but Stéphanie Labbé du Paris Saint-Germain ou la défenseure Kadeisha Buchanan de l’Olympique Lyonnais.

Jouer en première division voudrait aussi dire pour elle une plus grande visibilité et une plus grande chance d’être recrutée par l’Équipe nationale canadienne.