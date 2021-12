COVID-19 : Santé publique Ottawa tire la sonnette d’alarme

La Dre Etches n’a pas caché son inquiétude, lors de son point de presse, jeudi. Même si tout semble sous contrôle pour le moment, elle craint l’impact qu’une telle hausse puisse avoir sur les hôpitaux.

Un nombre élevé de personnes qui testent positif entraînera probablement plus d'hospitalisations, causera un impact supplémentaire sur le système de santé et contribuera, possiblement, à plus de décès , a-t-elle averti d'emblée.

Les célébrations du temps des Fêtes sont dans la mire de la Dre Etches, qui prévient que si la situation ne s’améliore pas, les gens seront forcés de s’isoler dans leurs maisons pendant Noël et le Nouvel An.

« Si cette tendance se poursuit, nous constaterons une augmentation des perturbations sociales, incluant des interruptions de classe dans les écoles et la réintroduction de restrictions sanitaires dans les rassemblements et les foyers. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin hygiéniste en chef, Santé publique d’Ottawa

À Ottawa, a-t-elle souligné, la courbe d’infection est similaire à ce qu'elle a constaté durant la même période l’an passé, mais le taux d’éclosion est particulièrement plus élevé dans les écoles primaires.

Les activités parascolaires où de nombreuses personnes ne sont pas encore vaccinées seraient aussi à la source de certaines éclosions, selon elle.

Même si 40 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont déjà reçu leur première dose, les infections dans cette tranche d’âge demeurent élevées, a indiqué la Dre Etches. Elle a rappelé qu’avec une seule dose de vaccin, les enfants ne sont pas suffisamment protégés pour réduire les infections.

Le risque est ici, maintenant. Ce que nous choisissons de faire maintenant fera une différence dans les prochaines semaines , a-t-elle plaidé.

Pour réduire la transmission, j’encourage tous les membres de la communauté de faire une pause et de limiter certaines activités maintenant, avant et durant le temps des Fêtes.

La Dre Etches ne réclame pas encore l’annulation des célébrations de Noël en famille, mais elle demande aux parents de limiter les activités parascolaires de leurs enfants et les rassemblements intérieurs.

« Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de se faire vacciner, de porter le masque et de maintenir une distance sociale. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin hygiéniste en chef, Santé publique d’Ottawa

Santé publique Ottawa SPO confirme que la province va fournir des tests antigéniques pour les élèves pendant le congé du temps des Fêtes.

Ces tests rapides sont déjà utilisés dans deux établissements scolaires dans la région, soit à l’École élémentaire Carson Grove, dans le secteur Gloucester, et à l’École catholique Chapel Hill, dans le secteur Orléans.

Onze autres écoles situées dans des endroits où le taux d’infection est élevé — dans le secteur Barrhaven, par exemple — devraient les recevoir bientôt.

Un 5e cas du variant Omicron à Ottawa

Par ailleurs, la médecin-chef a confirmé qu'il y a maintenant un 5e cas confirmé du variant Omicron dans la capitale. Elle a toutefois fourni très peu de détails sur ce nouveau cas.

Dre Etches a aussi rappelé que les résidents âgés de 50 ans et plus qui ont reçu leurs deux doses depuis six mois pourront prendre rendez-vous dès lundi prochain pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.