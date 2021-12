Un album de Noël pour la famille Campagne

La famille Campagne lance et diffuse un album de Noël intitulé Noël en famille, composé de dix chansons, dont quatre pièces originales et des classiques du temps des Fêtes.

Aline Campagne, membre de la famille, avoue que le projet musical est en gestation depuis des années, mais en raison de conflits d’horaire, le projet ne s’est jamais matérialisé.

« On s'est dit que c’était le moment de le faire. Ça faisait longtemps qu’on en parlait. Ça faisait presque 20 ans depuis la sortie l’album du groupe Hart-Rouge » — Une citation de Aline Campagne, membre de la famille

Ce sont des rencontres virtuelles pour l’organisation du Festival Terre Ferme virtuel qui ont mené à la concrétisation du projet.

Les membres du groupe se sont déplacés en Saskatchewan pour l’enregistrement des nouvelles chansons. Malgré les exigences liées à la COVID-19 qui compliquaient la tâche, la famille savait que le projet devait être mené à terme.

On avait quand même quatre nouvelles chansons là. Il fallait les apprendre. Il fallait faire les arrangements, organiser, et en plus il y avait COVID [la COVID-19] les tests, les arrivées et les départs. C'était un peu compliqué! , a mentionné Mme Campagne.

Des classiques du temps des Fêtes

Dans Noël en famille, la famille Campagne reprend Minuit Chrétien et Noël c’est l’amour, deux chansons qui se retrouvent sur l’album Le Dernier Mois De L'Année paru en 1992.

[Sur cet album] , mon père chante le Minuit chrétien. Par contre, on a ajouté d’autres voix à l'enregistrement original. On a aussi repris Noël c’est l’amour, parce que c’est Carmen qui chante avec nous dans cette chanson-là , a-t-elle évoqué.

Par la suite, quatre chansons connues se retrouvent sur l’album, dont Le dernier mois de l’année, Ça, Bergers et Doux petit enfant Jésus

Un Noël nostalgique

Ces nouvelles chansons avaient une thématique de nostalgie, parce que selon Aline Campagne, elle se remémore d’un passé plus simple où les choses n'étaient pas des grosses questions philosophiques .

Pour nous, c'était un peu ça Noël, mais aussi par ce que l’on chantait ensemble. Il y avait toujours la question de la messe de minuit chez nous, avec notre père qui chantait le Minuit chrétien, ça nous a marqués dans notre jeunesse. Ça venait chaque année. On pouvait y compter. On prenait notre temps pour apprendre des chansons, il y avait une familiarité , a-t-elle affirmé.

Avec les informations de Raphaële Frigon