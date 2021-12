Interrogations au sujet d’une future réforme de la gouvernance scolaire

Dans un communiqué de presse envoyé mercredi en fin d’après-midi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance Dominic Cardy dit vouloir modifier les processus de prise de décisions, y compris la composition et l’organisation des conseils d’éducation de districts, et d’améliorer l’engagement communautaire .

Le président du Conseil d’éducation (CED) du District scolaire francophone sud Michel Côté ignore d’où provient ce désir de changement.

« Nous aussi on essaie de comprendre les défis que le ministre soulève [...] On est dans le néant. » — Une citation de Michel Côté, président du Conseil d’éducation du District scolaire francophone sud

Le ministre évoque les besoins de favoriser l’harmonisation et la stabilité dans l’ensemble du système , de soutenir des décisions cohérentes axées sur les élèves et d' accroître la participation démocratique , en plus d’étudier où pourraient être renforcées les relations au sein du système scolaire.

Le nouveau modèle de gouvernance pourrait entrer en vigueur au cours de l’année 2022, ce qui surprend M. Côté.

Ce qui nous inquiète est que cette réforme est lancée en pleine pandémie. On s’entend que la priorité en ce moment n’est pas de voir à l'amélioration de la gouvernance, mais de voir au jour le jour comment on réussit à offrir un enseignement de qualité à nos enfants , pense M. Côté.

Des améliorations

Le président du CED admet qu’il y a toujours place à l’amélioration , mais il explique que de son côté, plusieurs mesures ont été mises en place pour répondre à certains défis évoqués par le ministre.

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté. Photo : Radio-Canada

Par exemple, un Conseil jeunesse a été mis sur pied l’an dernier et le CED CED a participé à plus d’une centaine de réunions de Comités parentaux d’appui à l’école (CPAÉ).

Ils sont vraiment à l’écoute des parents et des enjeux qu’ils peuvent avoir. Il y a toujours place à l’amélioration, mais il faut absolument impliquer les acteurs scolaires dans la réforme , souligne M. Côté.

Des structures trop grandes?

Peu de discussions ont eu lieu entre le ministère et le secteur scolaire sur cette éventuelle réforme. Le seul indice auquel Michel Côté peut penser est relatif à une conversation récente avec un sous-ministre à l’Éducation, qui a évoqué que les territoires sont peut-être trop grands.

On n’est pas en désaccord avec ça. Nous le District scolaire francophone Sud DSFS on a 53 % des élèves francophones de la province. Par contre ça avait été une décision du gouvernement en [2012] de réduire le nombre de districts scolaires et d’agrandir les territoires , souligne M. Côté.

Ce dernier souhaiterait qu’on fasse une meilleure valorisation du travail des conseillers des CED CED , au lieu de changer la structure.