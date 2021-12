La province annonce des plans pour éliminer les retards chirurgicaux liés à la COVID-19

Le gouvernement de la Saskatchewan et l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) ont annoncé des mesures pour réduire les retards de chirurgie dus à la COVID-19 et diminuer les délais d'attente à trois mois, d'ici 2030.

La province affirme que des objectifs à court et à long terme ont également été fixés pour accroître la capacité d’accueil aux soins intensifs.

Le ministre de la Santé Paul Merriman a énuméré en conférence de presse les différentes cibles que la province compte atteindre.

Le travail étant un effort commun de la province et de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) il a assuré que les récents départs qui ont eu lieu à la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA n’ont pas d’impact sur l’atteinte des objectifs que le gouvernement s’est fixés.

Il s'agit principalement ici de travailleurs de première ligne[...] mon travail est de pouvoir leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent atteindre ces cibles .

Restauration des services chirurgicaux et élimination des retards

Afin d'éliminer les retards de chirurgie qui se sont accumulés pendant la pandémie, la province s’est fixé l’objectif d’effectuer 7000 interventions chirurgicales supplémentaires en 2022-2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Les objectifs de volume augmenteront de 6000 interventions supplémentaires en 2023-24 et de 5000 en 2024-25.

L'accent sera mis sur les interventions chirurgicales des patients qui sont en attente depuis une longue durée, y compris pour les arthroplasties de la hanche et du genou, les chirurgies de l'oreille/du nez/de la gorge, les chirurgies dentaires et les chirurgies générales.

Des actions visant à réduire les retards d’interventions chirurgicales dans les installations de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA vont également être mises en place.

Elles comprennent l'extension et l'optimisation des heures d'ouverture des salles d'opération et une plus grande utilisation des lieux chirurgicaux régionaux.

Par ailleurs, sur la base des contrats existants avec des prestataires chirurgicaux privés, des chirurgies supplémentaires et d'autres types de chirurgies seront effectuées par le biais de contrats avec des tiers.

La province compte publier une demande d'informations pour tester le marché des prestataires chirurgicaux tiers pour des interventions de jour, des chirurgies d'hospitalisation de nuit et des soins postopératoires, y compris les thérapies et les soins à domicile.

Ces services vont être financés par le gouvernement.

Accroître la capacité d’accueil aux soins intensifs

Les plans visant à étendre la capacité des soins intensifs comprennent des actions à court et à long terme.

La province annonce que les lits permanents en soins intensifs passeront de 79 à 90 d'ici juin 2022.

C'est la première étape pour atteindre 110 lits disponibles dans les soins intensifs de la province et mieux se préparer aux augmentations de la demande aux soins intensifs ainsi que garantir l'accès aux services.

La Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA ajoutera également 10 lits aux soins intensifs à Regina pour alléger la pression sur les unités de soins intensifs et faciliter la transition des patients entre les niveaux de soins.

Ces lits devraient être disponibles au printemps 2022.

La province informe aussi qu'à long terme, la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA compte recruter des infirmières et du personnel supplémentaire.

Le ministre de la Santé Paul Meriman indique que le gouvernement travaille avec des partenaires pour faire avancer des stratégies visant à augmenter le nombre de travailleurs de la santé en Saskatchewan afin de répondre aux besoins de services de santé de nos résidents .

Il a aussi annoncé que l’École polytechnique de la Saskatchewan a augmenté le nombre de places de formation spécialisée en soins intensifs à 144 en 2021-2022 pour aider à répondre aux besoins en personnel supplémentaire.