Le vote de confiance envers Jason Kenney ne sera pas devancé

Le vote de confiance, initialement prévu les 8 et 9 avril 2022 à Edmonton, aura plutôt lieu à Red Deer, le 9 avril seulement, lors d’une assemblée générale spéciale. La présidente du parti, Cynthia Moore, a envoyé une lettre annonçant la décision aux membres du parti, dont Radio-Canada a obtenu copie auprès de plusieurs sources.

Votre conseil d’administration provincial a écouté la rétroaction de la base militante et établi une nouvelle direction pour le vote de confiance de l’année prochaine. Le conseil d’administration réduit les barrières à l’accès tout en respectant nos règlements et traditions , écrit Cynthia Moore, ajoutant que les détails seront dévoilés plus tard.

Cette décision ne répond toutefois à aucune des demandes de 22 des 87 associations de circonscription du parti.

Celles-ci réclamaient un vote de confiance avant le 1er mars 2022. Elles voulaient aussi qu’il soit électronique, ouvert à tous les membres du parti et géré par une firme indépendante afin d’éviter des allégations de fraude électorale comme lors de la course à la direction du Parti conservateur uni PCU , en 2017.

Dave Prisco, directeur des communications pour le Parti conservateur uni PCU , affirme que la requête des associations de circonscription n’était pas contraignante et ne respectait pas les procédures du parti, mais que le conseil d'administration a quand même décidé d’offrir un compromis .

« Le conseil d’administration a entendu la base qui voulait que l’on s’occupe de cet enjeu. Il a décidé de tenir une assemblée générale spéciale ce printemps, à un moment et un lieu qui soient raisonnables, selon la rétroaction de la base militante. » — Une citation de Dave Prisco, directeur des communications du Parti conservateur uni

La base militante frustrée

Après avoir reçu la décision, plusieurs présidents d’associations de circonscription nous ont confié être frustrés et découragés. L’un d’entre eux, qui a requis l’anonymat par peur de représailles, a envoyé mercredi soir une lettre de réponse en son nom personnel à la présidente du parti, Cynthia Moore, l’accusant de ne répondre à aucune des demandes de la base militante.

Le but de notre motion était d’autoriser tous les membres du parti à voter, pas uniquement ceux qui peuvent se rendre à une assemblée générale spéciale. Cela élimine le vote de tous ceux qui ne peuvent pas s’y rendre. Les fermiers doivent planter leurs semences en avril. Beaucoup de membres ne pourront pas se rendre à l’assemblée en raison de la distance et des coûts , dénonce ce président.

Je comprends que vous n’avez pas encore décidé des détails de l’assemblée générale spéciale du 9 avril, donc peut-être que vous déciderez de laisser tous les membres voter à distance et changer la date du vote de confiance pour qu’il ait lieu avant le 1er mars , ajoute-t-il.

Avec les informations d'Elise von Scheel (CBC)