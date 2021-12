Le cinéaste Maxime Giroux, tête d’affiche du prochain festival Vues dans la tête de...

À Rivière-du-Loup, l’équipe du festival Vues dans la tête de... a dévoilé jeudi matin sa tête d'affiche pour la tenue de son événement en 2022. Il s'agit du cinéaste Maxime Giroux, notamment connu pour son film Félix et Meira, gagnant de plusieurs prix en 2014, dont celui du Meilleur Film canadien au Festival international du film de Toronto.

En tant que tête d'affiche du festival, Maxime Giroux a carte blanche pour construire la programmation du 10e festival Vues dans la tête de...

L'événement se tiendra du 3 au 6 février à Rivière-du-Loup.

Pendant le rendez-vous cinématographique, Maxime Giroux aura l'occasion de présenter, en avant-première, son film Norbourg .

« Ça va être la première fois que je vais le présenter devant public. Ça va être à Rivière-du-Loup. Je suis vraiment content de le présenter là. » — Une citation de Maxime Giroux, cinéaste

C'est aussi très important pour moi de faire ce genre d'événements là parce que pour moi, les festivals ont toujours été, quand j'étais un jeune cinéaste, l'endroit où j'étais le plus inspiré. C'est super important pour l'éducation cinématographique autant des jeunes que des moins jeunes. C'est avec grand plaisir, finalement, que je vais aller vous voir , a-t-il soutenu jeudi matin.

Plus de détails sur la programmation du festival seront dévoilés après le congé des Fêtes, mais l'organisation promet des rencontres entre les cinéastes invités et le grand public, des tables rondes et un volet virtuel.

La prévente des billets pour l'événement sera lancée jeudi après-midi.

L'an dernier, le festival s'était tenu en mode virtuel en raison de la pandémie de COVID-19 et la tête d'affiche était Jeanne Leblanc.

En 2020, la tête d'affiche du festival Vues dans la tête de... était la cinéaste Myriam Verreault.

D'après les informations de Xavier Lacroix