ICI Estrie est la station la plus écoutée à Sherbrooke

ICI Radio-Canada Première conserve sa première place au sondage Numéris automne 2021, et ce, dans la région du marché central de Sherbrooke.

Toutes stations confondues, ICI Radio-Canada Première est la station la plus écoutée dans le secteur.

De plus, l'émission Par ici l'info, animée par Renée Dumais-Beaudoin, arrive bonne première dans le créneau du matin. Si on se lève tous les jours à 3 h du matin, c'est pour les gens. C'est ça notre motivation! Ils sont là, fidèles chaque matin! Merci! , dit-elle.

Cette équipe travaille tellement fort pour comprendre ce que les auditeurs veulent entendre au réveil, au déjeuner, en route vers le boulot. Le matin est un moment charnière de notre journée, la commencer bien informé et de bonne humeur, c'est essentiel et c'est notre mission.

« Vous répondez présent, sondage après sondage. Votre fidélité est exceptionnelle et nous permet de continuer à nous lever à 3 h chaque nuit. Merci! » — Une citation de Renée Dumais-Beaudoin, animatrice de Par ici l'info

Vivement le retour, l'émission du retour animée par Mathieu Beaumont, poursuit sa lancée et a connu ses meilleurs résultats.