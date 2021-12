La propagation de la COVID-19 se poursuit dans Rimouski-Neigette

Le nombre de cas actifs a dépassé le cap de la centaine dans la région cette semaine et s'établit maintenant à 125, dont 68 dans Rimouski-Neigette, où plusieurs éclosions ont été détectées au cours des derniers jours, notamment au restaurant-bar Le Vieux Bicois et à la Résidence du Sacré-Cœur de Rimouski.

La santé publique précise toutefois que le nombre de cas reliés à ces éclosions est stable pour le moment.

Alors que le Québec connaît son plus haut nombre de nouvelles contaminations depuis janvier dernier, le gouvernement Legault a annoncé jeudi qu'il distribuera des tests de dépistage rapide dans l'ensemble des écoles primaires. Au Bas-Saint-Laurent, des cas avaient été signalés dernièrement au sein de certains établissements scolaires, mais ces infections n'étaient pas reliées à des éclosions.

Par ailleurs, selon le dernier bilan, aucun cas n'a été détecté dans la Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia, une première depuis des semaines, alors que la COVID-19 s'est propagée de façon fulgurante dans cette Municipalité régionale de comté MRC en novembre.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Cas Kamouraska 743 Rivière-du-Loup 1381 (+2) Témiscouata 431 Les Basques 223 Rimouski-Neigette 970 (+12) La Mitis 225 (+1) La Matapédia 420 La Matanie 295

Malgré la hausse des cas, le nombre d'hospitalisations demeure stable à trois au Bas-Saint-Laurent, dont deux aux soins intensifs.

Cependant, de plus en plus de personnes se déplacent pour subir un test de dépistage. Plus de 700 tests ont été effectués mardi et mercredi, alors que ce chiffre se situait plutôt à moins de 600 la semaine dernière.