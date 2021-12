Ces écoles figuraient comme priorité 1. Une quinzaine d'autres écoles, identifiées comme priorité 2, recevront également un détecteur.

Le ministère de l'Éducation du Québec avait décidé de prioriser les écoles jugées comme priorité 1, là où des concentrations de plus de 2000 ppm avaient été observées, ainsi que celles de priorités 2, où les concentrations de CO 2 sont supérieures à 1500 ppm.

Le CSSRS explique qu'il procédera au déploiement des détecteurs de CO 2 de façon progressive au cours des prochaines semaines.

Le CSSRS a reçu 382 lecteurs intérieurs, 18 extérieurs ainsi que 18 routeurs pour les bâtiments de priorité 1. Pour les bâtiments de priorité 2, ce sont 345 lecteurs intérieurs qui seront installés, 14 extérieurs de même que 15 routeurs pour le suivi.

Bâtiments en priorité 1 au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke CSSRS École du Sacré-Cœur

École Notre-Dame-du-Rosaire

École Jean-XXIII

École des Quatre-Vents (pavillon Saint-Joseph)

École des Quatre-Vents (pavillon Bussière)

École Brébeuf

École Pie-X-de l’Assomption (pavillon Pie-X)

École Champlain

École de Carillon

École Marie-Reine

École Desranleau

École Notre-Dame-des-Champs

École de la Source-Vive

École des Deux-Rives (pavillon Marie-Immaculée)

École de la Passerelle

École secondaire de la Montée (pavillon Saint-François)

École secondaire Mitchell-Montcalm (pavillon Mitchell)

École du Jardin-des-Lacs

Des lectures à distance seront faites et compilées de façon centralisée. Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke CSSRS pourra ainsi prioriser ses interventions.

Rappelons que le CO 2 est produit naturellement par la respiration humaine et que sa présence dans les locaux scolaires n’occasionne pas d’effets sur la santé. Le CO 2 représente toutefois un indicateur de la qualité de la ventilation et un indicateur de confort. Le ministère vise une concentration quotidienne moyenne de CO 2 inférieure à 1000 ppm. Cette cible sera utilisée pour orienter les travaux d’amélioration de la qualité de l’air dans les écoles au cours des années à venir, explique le CSSRS par communiqué.

Des installations en cours dans les autres CSS

Au Centre de services scolaire Val-des-Cerfs à Granby, les installations sont en cours dans cinq écoles de priorité 1. Une fois ces lecteurs installés et mis en fonction, un guide sera fourni pour expliquer les actions à prendre pour l’aération adéquate du local.

Ces mesures d'ouverture des portes et fenêtres visent à ce que le niveau ne dépasse pas 1500 ppm dans les classes.

Quant au Centre de services scolaire des Sommets, les lecteurs ont été reçus et devraient être distribués sous peu dans trois écoles identifiées comme priorité 2, le CSS n'ayant pas d'école de priorité 1.

Finalement, le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons souligne avoir déjà installé 44 lecteurs dans 4 écoles jugées priorité 2. Le CCS attend toujours de recevoir 575 lecteurs pour compléter l'installation.