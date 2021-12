L’annonce du groupe de travail déçoit des patients en attente d'une chirurgie

Mercredi, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a annoncé la création d'un comité chargé de s'attaquer à l'arriéré croissant des interventions chirurgicales et des diagnostics dans la province, et de le superviser.

Selon les estimations de la province, les interventions chirurgicales de 30 000 personnes ont été retardées en raison de la pandémie.

Le groupe de travail aidera à amener plus d'infirmières auxiliaires autorisées dans les salles d'opération, fournira des mises à jour mensuelles aux Manitobains, négociera des ententes avec les fournisseurs de soins de santé locaux et de l'extérieur de la province, et identifiera les patients qui sont prêts pour des procédures et qui peuvent se rendre dans une autre juridiction si la procédure peut y être effectuée plus rapidement.

Mais aucune information n'a été donnée, mercredi, pour identifier le moment où on aura remédié à la situation.

Il n'y a pas de plan à long terme , lance une sexagénaire de Brandon, Wendy Petersen, qui attend une prothèse du genou depuis environ neuf mois.

La dernière fois que j'ai vu mon chirurgien, il m'a carrément dit que cela prendrait de 18 mois à deux ans. Et ils sont aussi frustrés que leurs patients , raconte-t-elle.

Elle confie que la douleur qu’elle ressent au niveau du genou change de jour en jour, ce qui la limite dans ses activités. Cette situation la déprime, notamment parce qu'elle ne peut pas planifier son avenir et les activités qu'elle aimerait faire.

Malgré tout, elle se trouve plus chanceuse que d'autres personnes sur la liste d'attente, parce qu'elle est encore assez mobile .

L'association des médecins Doctors Manitoba estime que l'arriéré actuel en matière de diagnostics et de chirurgies s'élève à plus de 156 000 opérations et procédures.

Des rapports publics transparents

Le gouvernement a mis de côté 50 millions de dollars pour s'attaquer aux arriérés et au temps d'attente cette année.

Mercredi, la ministre Audrey Gordon a annoncé que 8,8 millions de dollars avaient été dépensés pour des opérations de la cataracte, des échocardiographies et d'autres procédures par l'intermédiaire d'autres fournisseurs de services.

Le groupe de travail a l'intention de lancer un site Internet public en 2022 pour présenter les données et les progrès réalisés. Une promesse de transparence de la part de la ministre de la Santé, Audrey Gordon.

Un premier rapport devrait être publié au début de l'année 2022.

Pour moi, ce ne sont que des paroles , affirme Wilfred Funk, qui attend depuis mai une chirurgie de la coiffe des rotateurs pour deux tendons déchirés dans son épaule.

Il dit ressentir une douleur atroce qui l’empêche de travailler et qui le gêne lorsqu’il dort.

Un membre du personnel d'une clinique de Winnipeg a parlé à CBC sous le couvert de l'anonymat par crainte de perdre son emploi. Elle estime que le groupe de travail n'est pas représentatif des services qui ont des listes d'attente, comme la cardiologie et la gynécologie.

Pour elle, l'absence de calendrier et d'objectifs est problématique pour les milliers de personnes qui attendent, car beaucoup souffrent physiquement et mentalement. Elle se dit déçue, mais pas surprise que l'annonce de mercredi manque de détails sur les échéanciers.

De son côté, Wendy Petersen envisage de se rendre en Lituanie pour son opération au genou, même si cela entraînera des coûts. Elle veut simplement retrouver une partie de sa qualité de vie et se promener dans le parc avec son partenaire.