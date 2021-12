Après la bière, place au cidre gaspésien

Je suis peut-être la plus petite cidrerie à l’échelle du Québec , lance le copropriétaire de la Ferme l’Alchimiste, Jean-Sébastien Hébert.

Celui qui se définit comme un artisan-cidrier a vendu durant l’été ses 600 premières bouteilles de cidre, après plus de 10 ans de travail. Il est pour l'instant le seul Gaspésien à détenir un permis de fabrication artisanale de cidre.

Quand j'ai commencé le projet en 2008, j'étais plus ou moins un extraterrestre : j’étais le seul en Gaspésie à vouloir produire du cidre , se remémore M. Hébert.

La production de cidre semble aujourd'hui beaucoup moins farfelue : quatre autres entreprises de la péninsule veulent aussi transformer leurs pommes en boisson alcoolisée à moyen terme. À l'échelle du Québec, l'industrie connaît une véritable effervescence  (Nouvelle fenêtre) .

Le cidre de la Ferme de l’Alchimiste est composé à 95 % pommes sauvages provenant d'arbres qui se trouvent sur la propriété de l'entreprise, à Maria. Photo : Ferme de l'Alchimiste

Tous ont déjà mis sur pied leur verger en régie biologique, un mode de culture qui n’utilise pas d’intrants de synthèse, sans toutefois être certifié biologique.

Entreprises cidricoles en Gaspésie Ferme de l’Alchimiste (Maria) : en production

Cidrerie des Cap-Noirs (New Richmond) : en développement

Verger du Presbytère (New Richmond) : en développement

Verger de Joshua Burns (Caplan) : en développement

Verger Saint-Jean (Gaspé) : en développement

On est tous des producteurs artisanaux qui vont probablement produire respectivement quelques milliers de bouteilles, tout au plus entre 10 000 et 15 000 bouteilles, ce qui demeure des productions artisanales à l’échelle cidricole, pour répondre principalement aux besoins locaux , explique le copropriétaire du Verger du Presbytère, Louis Gauthier.

« Il y a eu l’effervescence des microbrasseries, ensuite des distilleries, et maintenant c’est au tour des cidreries. Je pense que la Gaspésie aura une place de choix dans ce créneau-là. » — Une citation de Louis Gauthier, copropriétaire du Verger du Presbytère de New Richmond

Je pense que la Gaspésie, avec son patrimoine pomicole actuel, a vraiment une longueur d’avance , renchérit Jean-Sébastien Hébert. Il y a des pommiers sauvages qui sont tellement intéressants pour la fabrication de cidre.

Les cidriculteurs gaspésiens souhaitent mettre en valeur les pommes sauvages et les variétés ancestrales pour développer un terroir cidricole propre à la Gaspésie. À New Richmond, le Verger du Presbytère compte une centaine de pommiers centenaires auxquels viendront s'ajouter 150 nouveaux pommiers. Photo : Verger du Presbytère

Plusieurs années de travail

La mise sur pied d'un verger est un travail de longue haleine : il faudra donc compter au moins cinq ans avant que plusieurs cidres gaspésiens cohabitent sur les tablettes.

Du côté de la Cidrerie des Caps-Noirs, on vise, au mieux , une production dans un horizon de trois ans, selon le copropriétaire Jean-Charles Fleurent. Parallèlement à leur emploi respectif, M. Fleurent et sa conjointe ont mis en terre 500 arbres depuis 2017. Ils travaillent actuellement à transformer en cidrerie une ancienne scierie qui se trouve sur leur terre.

Les propriétaires de la Cidrerie des Caps-Noirs, Jean-Charles Fleurent et Maryève Charland-Lallier, ont commencé le travail pour aménager leur future cidrerie (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au Verger du Presbytère, le travail est amorcé depuis trois ans, mais il faudra en compter minimalement cinq ou six autres et peut-être plus avant de commercialiser du cidre. Même si la propriété achetée par Louis Gauthier et Caroline Hamelin compte déjà une centaine de pommiers centenaires, il faudra attendre que les jeunes pommiers plantés au cours des dernières produisent des fruits.

Mes vieux arbres sont excellents pour différents produits, mais pas nécessairement pour le cidre , explique Louis Gauthier, qui a lancé la vente de jus de pommes cet automne.

C’est vraisemblablement Joshua Burns qui pourrait devenir le deuxième producteur de cidre gaspésien à obtenir son permis de fabrication. Si tout se déroule sans embûches, l’entrepreneur de Caplan espère avoir finalisé la construction de sa cidrerie à l’automne 2022 et aller de l'avant avec la commercialisation de ses produits en 2023.

Les propriétaires du Verger Saint-Jean à Gaspé ont mis en place un verger expérimental qui compte 25 variétés de pommiers. Ils estiment qu'il leur faudra plus de cinq ans avant de commercialiser leur cidre. Photo : Gracieuseté: Simon Francoeur Pineault

Une association qui favorise le partage des savoirs

Si les démarches pour démarrer une cidrerie sont longues et coûteuses, les apprentis cidriculteurs peuvent tout de même compter sur l'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie (APFG), mise sur pied en mars 2020 avec l’aide de la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Gaspésie-Les Îles.

C’est un groupe dynamique qui a de nombreux défis [...], mais les producteurs ont plein d’idées et ils veulent que ça avance , explique l’agent de développement pour la fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles UPA , Germain Babin.

L’Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie APFG , composée principalement de pomiculteurs, favorise le réseautage des producteurs gaspésiens, la transmission des connaissances et facilite le financement de recherches scientifiques.

Déjà, l’Association participe à une étude avec l'Institut de recherche en biologie végétale pour tester la résilience de certains arbres fruitiers face aux changements climatiques.

Parallèlement, un autre projet de recherche permet aux producteurs d’être accompagnés par une agronome pour lutter efficacement contre les maladies et les insectes ravageurs dans les vergers, tout en respectant les principes de l’agriculture biologique.

L'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie compte actuellement une quinzaine de membres dont la plupart cultivent des pommes. Photo : Ferme de l'Alchimiste

Les producteurs ont aussi récemment reçu la visite de Claude Jolicoeur, décrit comme une sommité dans le monde cidricole québécois. Celui-ci les a outillés afin qu'ils soient en mesure d'identifier les meilleures variétés de pommiers sauvages gaspésiens pour la production de cidre.

Les gens qui démarrent des projets présentement et qui ont accès à toutes ces informations-là et à une ressource comme Claude Jolicoeur, c’est vital [pour eux] et ça [leur] fait sauver des années et des années de recherche et d’essais et d’erreurs , lance Jean-Sébastien Hébert. Le producteur aurait aimé disposer de tous ces outils lors du démarrage de son projet, en 2008.

Les producteurs sont très enclins à travailler les uns avec les autres, on ne sent pas de compétition , ajoute l’aspirant cidriculteur Louis Gauthier. On est une région qui est un peu isolée des centres de production cidricole au Québec, ça a une force de frappe d’être plusieurs à se mettre ensemble pour, entre autres, l’achat d’équipement, le partage de connaissances. C’est très intéressant.

Bientôt une route des vergers?

L’Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie travaille déjà en partenariat avec une firme spécialisée pour développer une stratégie collective de commercialisation des vergers gaspésiens. Déjà, l'idée de créer un parcours agrotouristique semble faire son chemin.

L'Association des producteurs fruitiers de la Gaspésie a embauché une firme pour répertorier différents modèles collectifs de mise en marché et s'en inspirer. Photo : UPA Gaspésie-Les Îles