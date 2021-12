CPE : les votes ont commencé, le retour au travail est prévu lundi

Les quatre organisations qui représentent des travailleuses dans les Centre de la petite enfance CPE , à savoir la Fédération de la santé et des services sociaux FSSS , la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec FIPEQ , le Syndicat québécois des employées et employés de service SQEES et les Métallos ont tous conclu une entente avec Québec, mercredi, l'un après l'autre.

Par ailleurs, dans un message à ses membres, la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la Confédération des syndicats nationaux CSN , annonce le retour au travail lundi prochain, même si ses membres ne se sont pas encore prononcés sur l'entente. Elle avait pourtant affirmé mercredi que la grève se poursuivrait, tant que les membres ne se seraient pas prononcés.

« Dès que les résultats nationaux seront connus, nous annoncerons le retour au travail pour le lundi 13 décembre. » — Une citation de Extrait d'une publication Facebook de la Confédération des syndicats nationaux

Certains membres ont d'ailleurs été irrités du fait que la Confédération des syndicats nationaux CSN semble présumer du vote de ses membres et l'ont fait savoir sur la page Facebook. Si vous dites qu'on retourne au travail le 13 décembre, pourquoi voter alors? , a écrit l'une d'entre elles. Elle tient pour acquis que nous allons voter en faveur de la proposition , écrit une autre. On dirait qu'ils connaissent les résultats , écrit une autre.

Les syndiquées de la Fédération de la santé et des services sociaux FSSS sont en grève depuis le 1er décembre.

À la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec CSQ , qui n'est pas en grève, les assemblées commenceront samedi et se tiendront durant la fin de semaine.

Le résultat final devrait être annoncé au début de la semaine prochaine.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec FIPEQ devait déclencher une grève illimitée jeudi matin, mais elle a décidé d'y surseoir, lorsque l'entente de principe est intervenue avec Québec.

Au Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ , les votes auront lieu Centre de la petite enfance CPE par Centre de la petite enfance CPE . Ils n'ont pas encore commencé.

Le Syndicat québécois des employées et employés de service SQEES n'est pas en grève non plus, puisque, comme la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec FIPEQ , il a décidé de surseoir à la grève illimitée qu'il devait déclencher jeudi matin, vu l'entente de principe.