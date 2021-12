Le recours aux heures supplémentaires obligatoires persiste au CHU de Québec

Malgré les propos rassurants du ministre, qui assure vouloir abolir le recours au temps supplémentaire obligatoire TSO , le Syndicat interprofessionnel du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec (SICHU-Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ ) affirme que le problème persiste au sein de l’établissement. Entre le 15 novembre et le 5 décembre, le syndicat dit avoir recensé 377 recours au temps supplémentaire obligatoire TSO parmi les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qu’il représente.

Nous avions donné l'ultimatum du 15 novembre au ministre Dubé pour qu’il propose un plan d’action pour mettre fin au temps supplémentaire obligatoire TSO . Force est de constater que le temps supplémentaire obligatoire TSO est toujours bien présent et qu’il pousse nos jeunes professionnelles en soins à le fuir et à quitter le Centre hospitalier universitaire CHU de Québec. Il faut stopper l’hémorragie , lance la présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec SICHU , Nancy Hogan, qui réclame des actions immédiates.

« Le temps supplémentaire obligatoire TSO précipite aussi plusieurs professionnels en maladie. Donc, plus il y a de temps supplémentaire obligatoire TSO , plus on perd des gens. Ça exacerbe la pénurie des professionnelles en soins. »