Paniers de Noël : cri du coeur du Centre Roland-Bertrand à Shawinigan

À quelques jours de sa distribution de paniers de Noël aux plus démunis, le Centre Roland-Bertrand lance un appel à la population et aux entreprises de la région. L’organisme shawiniganais a prévu distribuer 1000 paniers de nourriture en vue de la période des Fêtes, mais il peine à répondre à la demande.

Habituellement à cette période-ci de l’année, l’organisme, via certaines collectes, accumule une importante quantité de nourriture venant de la population et les tablettes sont pleines. Cette année, la tenue de certaines des activités n’a pas pu avoir lieu et influence les quantités disponibles , a indiqué le Centre Roland-Bertrand jeudi, par voie de communiqué.

La collecte effectuée dans les rues de Shawinigan samedi dernier pour remplacer le traditionnel blitz téléphonique a permis à l’organisme d’amasser l’équivalent de 3000 $ en nourriture, alors qu’habituellement, le Centre réussit à amasser cinq fois plus de dons, soit 15 000 $.

Le blitz téléphonique visant à appeler les gens et à se rendre à leur domicile pour récupérer les dons n’a pas pu avoir lieu cette année. L’événement nécessite de réunir des centaines de bénévoles au même endroit.

On espère encore pouvoir offrir des paniers équivalents aux années précédentes, mais actuellement pour y arriver le Centre devra compenser par des achats plus importants que les années passées pour compléter les paniers , indique le directeur général de l’organisme, Frédéric Trudelle.

« Les familles auraient aimé recevoir des tourtières et des bûches de Noël, mais ce sera impossible cette année. » — Une citation de Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand

La distribution des paniers de Noël aura lieu du 17 au 23 décembre. L'organisme espère que la générosité des citoyens et entreprises sera au rendez-vous d’ici là.

Dans le contexte, l’organisme demande à la population de privilégier les dons de certains aliments essentiels , tels que du riz, des pâtes alimentaires, de la sauce, des céréales à déjeuner, du beurre d’arachides et de la confiture.

Le Centre Roland-Bertrand en est à sa 32e campagne pour les paniers de Noël.