Selon Karen Hogan, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) n'est pas parvenue à vérifier adéquatement les tests de dépistage imposés l'hiver dernier aux voyageurs qui sont entrés au pays entre février et juin dernier, alors qu'une deuxième puis une troisième vague déferlaient.

Dans deux cas sur dix, conclut-elle, l'agence fédérale n’était pas en mesure d'associer le résultat d'un test à un voyageur, qu'il s'agisse du test exigé à l'arrivée ou de celui exigé huit ou dix jours après. Dans un cas sur dix, elle n'avait tout simplement pas le résultat du test de dépistage dans ses dossiers.

Pour la même période, l'ASPC n'a pas été en mesure de joindre 14 % des voyageurs ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage, soit 1156 personnes, afin de connaître leur plan d'isolement, souligne la vérificatrice générale.

« Les gens recommencent à voyager et des nouveaux variants continuent d'émerger. L’Agence doit améliorer sa façon de gérer et de faire respecter les contrôles frontaliers qui visent à limiter l’introduction au Canada du virus de la COVID-19 et de ses variants. » — Une citation de Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada

Des séjours à l'hôtel mal vérifiés

L'agence dirigée par la Dre Theresa Tam a également eu du mal à contrôler les voyageurs qui devaient obligatoirement séjourner dans un des hôtels désignés par le gouvernement en attendant le résultat du test de dépistage effectué à leur arrivée au pays.

À défaut d'avoir un système automatisé pour effectuer ce suivi, l'ASPC a créé un portail sécurisé que les hôtels participants devaient utiliser pour transmettre les informations relatives aux voyageurs qu'ils accueillaient. L'agence devait ensuite effectuer un suivi auprès d'eux.

Cependant, en raison de lacunes et de duplications dans la collecte des renseignements, l’Agence ne disposait de dossiers pour contrôler les séjours à l’hôtel que pour 25 % des voyageuses et voyageurs aériens de février à juin 2021 , conclut Mme Hogan.

En outre, l’Agence n’avait pas surveillé de façon fiable si les [...] voyageurs aériens qui avaient été informés de leur résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 avaient séjourné dans un hôtel autorisé par le gouvernement, conformément aux ordonnances.

La vérificatrice signale d'ailleurs que 326 voyageurs ayant fait une réservation dans un hôtel ne s'y sont jamais présentés; 74 % d'entre elles ont été signalées aux forces de l'ordre, mais aucune contravention ne leur avait encore été remise au moment de l'audit.

Surveillance insuffisante des quarantaines de 14 jours

La vérificatrice générale constate que l’Agence a tout de même réussi à améliorer sa capacité à vérifier si les voyageurs respectaient les ordonnances de quarantaines de 14 jours (à l'hôtel, puis à domicile) : le taux de voyageurs qui échappaient à ces vérifications est ainsi passé de 66 % au printemps 2020 à 37 % en juin 2021.

Même si l’Agence de la santé publique du Canada a amélioré ses résultats, il ne s’agit pas d’une réussite , tempère Mme Hogan. L’incapacité de l’Agence à confirmer si plus du tiers des voyageurs respectent les ordonnances de quarantaine demeure un problème important.

Selon la vérificatrice, l'ASPC a néanmoins signalé aux autorités plus de personnes soupçonnées de ne pas se conformer aux exigences du gouvernement. Ce taux est passé de 40 % à la fin du printemps 2020 à 79 % entre juillet 2020 et juin 2021. L'agence ne connaissait cependant pas les suivis effectués, ce qui est essentiel , de l'avis de Mme Hogan.

L’utilisation obligatoire de l’application ArriveCAN, en novembre 2020, a permis à l'ASPC d’améliorer sa capacité à recueillir rapidement les coordonnées précises des voyageurs, et donc à mieux vérifier si elles respectaient les exigences, note Mme Hogan.

Il appert en outre que très peu de contraventions ont été données pour non-respect de la quarantaine. Il y en a eu un total de 6391 pour un total de 21 millions de dollars. Cela inclut 4866 contraventions remises à des gens ayant refusé de réserver un hôtel pour leur quarantaine – 88 % d'entre elles ont été données en Ontario.

Entre mars 2020 et août 2021, l'ASPC a dépensé pas moins de 614 millions de dollars pour appliquer les différentes mesures de contrôle aux frontières, estime la vérificatrice générale, principalement pour les tests de dépistage et pour l'hébergement des voyageurs dans des installations de quarantaine désignées.

Des travailleurs agricoles étrangers mal protégés

Un autre rapport de la vérificatrice générale portant sur la protection des travailleurs agricoles étrangers temporaires admis au pays pendant la pandémie s’avère par ailleurs accablant pour Emploi et développement social Canada.

Il conclut que les inspections déficientes des inspecteurs du ministère concernant leur mise en quarantaine, les éclosions dans des fermes ou leurs conditions de vie ont donné peu d’assurance que la santé et la sécurité de ces travailleurs étaient adéquatement protégées pour les deux dernières saisons de culture.

Il y a un problème systémique avec le régime d’inspection du ministère, qui exige une attention immédiate , tranche Mme Hogan, selon qui il est plus que temps d’améliorer la situation des […] travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Canada .

Selon la vérificatrice, il existe des problèmes importants sur le plan de la qualité et la rigueur des inspections visant à vérifier si les producteurs agricoles respectaient les exigences mises en place pour protéger leur main-d’œuvre étrangère pendant la pandémie.

Dans un précédent audit publié il y a un an, Mme Hogan avait déjà souligné que les inspecteurs concluaient que les employeurs respectaient les mesures en place même s'ils n'avaient que peu ou pas de preuves à cet effet. Malgré cela, la situation a empiré en 2021.

En 2021, 88 % des inspections de quarantaine présentaient désormais des problèmes, une hausse par rapport au chiffre de 73 % en 2020 , écrit Mme Hogan.

La lenteur d’exécution était également un problème, car de nombreuses inspections de quarantaine restaient incomplètes et inactives longtemps après la fin de la période de quarantaine obligatoire de 14 jours imposée aux travailleurs.

Les inspections des éclosions ont révélé des problèmes semblables et ont apporté peu d’assurance que les employeurs avaient fourni aux travailleurs malades ou symptomatiques des locaux pour s’isoler correctement.

Mme Hogan a aussi constaté des lacunes dans les vérifications faites par les inspecteurs d’Emploi et développement social Canada au sujet des conditions de vie minimales (présence d’eau courante, taux d’occupation, etc.) des travailleurs étrangers temporaires.

Les inspecteurs n’avaient pas recueilli d’informations dans presque tous les cas, et pourtant avaient jugé que les employeurs respectaient les exigences en vigueur , constate-t-elle, en rappelant l’importance plus grande des opérations de désinfection et de distanciation sociale en temps de pandémie.

En conférence de presse, Mme Hogan a déploré la lenteur d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) à régler ces problèmes, déjà constatés avant que la pandémie ne frappe le pays.

« À deux reprises pendant la pandémie, EDSC s’est engagé à changer son programme pour améliorer les conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires. C’est un engagement du ministère qui remonte à 2018, mais nous n’avons constaté aucun progrès à cet égard. » — Une citation de Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada