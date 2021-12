Amos planche sur sa première politique de développement durable

Un comité de travail formé de citoyens et d’acteurs de différents milieux planche sur le projet depuis un an.

Une firme spécialisée a été mandatée lundi pour accompagner ce comité dans l’élaboration de cette première politique de développement durable pour la Ville d’Amos.

La politique de développement durable, c’est quelque chose dont on parle depuis quelques années maintenant. On avait formé un comité de travail. Et on va devoir se faire épauler par une firme, Nature Action Québec, qui a un beau parcours. Ils en ont déjà fait, puis ça va être plus facile de nous orienter , affirme le maire Sébastien D’Astous.

La firme offrira donc son soutien technique et professionnel dans le développement d’une vision collective en matière de développement durable, en ciblant des thèmes à développer et en identifiant les enjeux prioritaires. Il s’agit d’un contrat de 24 371 dollars avant taxes.

Sébastien D’Astous estime qu’il s’agit d’une politique importante pour la Ville d’Amos.