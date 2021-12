Procès de la belle-mère de la fillette de Granby : le jury délibère

Près de trois mois après sa formation, le jury délibère au procès de la femme de 38 ans accusée d’avoir séquestré et tuée sans préméditation la fille de son conjoint à Granby, en avril 2019.

Quatorze jurés ont écouté la preuve, c’est deux de plus qu’à l’habitude. L’un d’entre eux a été libéré de ses fonctions mercredi après avoir annoncé qu’il devait subir un examen de dépistage de la COVID-19. Vers 10 h 15 jeudi matin, le juge Dionne a pigé un numéro. Ce juré été invité à rentrer à son tour à la maison.

J’aurais aimé tous et toutes vous garder. La justice est ainsi faite. Je tiens à vous souligner que vous avez joué un rôle essentiel dans l’administration de la justice. Je tiens à vous souligner toute ma gratitude[…] Ce n’est pas facile, mais c’est comme ça. On ne peut pas faire autrement […] Merci de la patience et du dévouement que vous avez mis dans cette affaire.

Quelques minutes plus tard, les 12 autres jurés ont ensuite reçu la consigne de s’isoler pour délibérer jusqu’à ce qu’ils en viennent à un verdict unanime.

Ils sont les juges de la preuve. Louis Dionne est le juge de droit. C’est lui qui, advenant un verdict de culpabilité, devra déterminer la peine de l’accusée.

Vous pourriez revoir certaines parties des témoignages , a lancé le juge, faisant la nomenclature de tous les passages de la preuve du directeur des poursuites criminelles et pénales qui ont conduit à l’accusation de séquestration.

Si le jury est d’avis qu’elle a bel et bien séquestré l’enfant, il devra se questionner à savoir si elle avait l’autorité légitime de le faire. Il cite l’exemple d’un gardien de prison ou d’un policier qui séquestre quelqu’un pour le mettre en état d’arrestation. Le juge Louis Dionne a aussi spécifié qu’il existe dans la relation parent-enfant certaines situations où des moyens d’usage de la force ou de séquestration peuvent être employés pour mettre fin à un mauvais comportement d’un enfant. Ces moyens doivent toutefois être adaptés à la situation.

Sur le chef d’accusation de séquestration, deux verdicts possibles : acquittée ou coupable.

Savait-elle qu’elle causerait la mort?

Quant au chef d’accusation de meurtre non prémédité, le jury devra se poser quatre questions.

L’accusée a-t-elle causé la mort de l’enfant?

A-t-elle causé la mort par une fin illégale ( note de la rédaction NDLR : Dans le cas présent, la séquestration)?

: Dans le cas présent, la séquestration)? A-t-elle causé la mort au moyen d’un acte dangereux?

Savait-elle que l’acte dangereux causerait probablement la mort de l’enfant?

Rappelons que l’accusée n’a jamais nié avoir utilisé du ruban adhésif pour maintenir l’enfant au sol, dans sa chambre, d’ici à son rendez-vous chez la pédopsychiatre. Elle a mentionné que comme l’enfant criait et respirait, elle n’estimait pas que sa vie était en danger.

Si le jury a un doute sur la conscience du danger de mort par l’accusée, il pourra aussi la déclarer coupable d’un homicide involontaire coupable.