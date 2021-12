Bilan de fin de session : Dominique Anglade tire à boulets rouges sur la CAQ

La cheffe de l'opposition officielle n'a pas ménagé les critiques à l'encontre du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans son bilan de fin de session parlementaire. Dominique Anglade reproche au gouvernement d'agir de façon « paternaliste », d'être « déconnecté » et de « gouverner par sondages ».

En conférence de presse à Québec jeudi, Dominique Anglade a relaté qu'on lui demande souvent : qu'auriez-vous fait différemment, vous?

Un gouvernement Anglade n'aurait pas divisé, il aurait rassemblé, a-t-elle répondu. [...] Un gouvernement Anglade aurait mis fin à l'état d'urgence afin de redonner aux Québécois la démocratie.

La cheffe du PLQ affirme que, bien que la situation au Québec revienne progressivement à la normale, le gouvernement de François Legault s'octroie toujours tous les pouvoirs .

À la mi-novembre, le premier ministre Legault avait déclaré que l'état d'urgence sanitaire, imposé en raison de la pandémie de COVID-19, ne serait pas levé avant le début de 2022, lorsque les enfants de 5 à 11 ans auront été vaccinés.

Dominique Anglade reproche à François Legault de refuser de revenir à une démocratie, même si ça fait plus de 600 jours que nous sommes dans cette situation .

La cheffe libérale l'accuse aussi d' avoir une relation trouble avec la vérité , reproche qu'elle avait formulé plus tôt cette semaine lorsqu'elle avait réclamé, de concert avec le Parti québécois (PQ)et Québec solidaire (QS), que le gouvernement de la CAQ instaure une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie.

La cheffe libérale assure qu'elle serait parvenue à offrir plus rapidement des tests rapides de dépistage de la COVID-19, à offrir à toutes les familles québécoises des places en garderie à 8,50 $ par jour et qu'elle n'aurait fermé aucune urgence ; une allusion à la controverse qui a suivi la fermeture du service d'urgence du centre de santé de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue.

Dominique Anglade affirme qu'un gouvernement libéral aurait fait preuve de transparence. Et elle s'engage à dire toute la vérité, pas seulement celle qui fait notre affaire , advenant qu'elle puisse former le prochain gouvernement l'an prochain.

Lors du congrès de sa formation politique fin novembre, la cheffe libérale avait réfuté l’image de la cheffe de transition que lui apposent certains critiques.

Questionnée sur les dissensions au sein du PLQ, Mme Anglade a déclaré que ces discussions à l’interne n’avaient pas eu d’impact sur la capacité des élus libéraux à livrer la marchandise .

On est loin de la collaboration...

De son côté, le leader parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, a reproché au gouvernement Legault de ne pas avoir fait bon usage du temps en Chambre, et ce, alors que l'opposition libérale utilisait une approche constructive .

« Il n'y a pas un projet de loi pour lequel le gouvernement peut dire qu'on a fait de l'obstruction systématique [...]. Mais, même avec notre approche [...] il a continué à refuser nos projets de loi, nos propositions. » — Une citation de André Fortin, leader parlementaire du PLQ et député de Pontiac

André Fortin affirme que la situation est loin de la collaboration promise par François Legault en début de mandat. Il qualifie de plutôt faible le bilan législatif du gouvernement caquiste et dénonce le fait que ni le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ni le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ni le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, n'ont mis les pieds en commission parlementaire pour débattre de leurs projets de loi durant la session.

Une session qui avait débuté le 19 octobre dernier, après que François Legault ait prorogé l'Assemblée nationale

Le PQ parle d'argent et de climat

Ce sont Martin Ouellet, leader parlementaire du troisième groupe d’opposition et Sylvain Gaudreault, porte-parole en matière d'énergie et d'environnement, qui ont fait état du bilan de la session parlementaire du Parti québécois. M. Ouellet venait de déposer le matin même le projet de loi 690 – promouvant les investissements socialement responsables – destiné à sortir l'argent des Québécois des paradis fiscaux et des énergies fossiles.

Le Parti québécois s'assure que le portefeuille des Québécois soit vert, durable et responsable, pour les générations futures , affirme le député de René-Lévesque.

M. Gaudreault s'estime quant à lui satisfait des résultats concrets qu'a obtenus le PQ par ses actions pour lutter contre les changements climatiques. Le député de Jonquière affirme avoir proposé la création d'un budget carbone annuel pour suivre à la trace les cibles fixées pour la réduction des gaz à effet de serre. Une proposition à ce jour non retenue par le gouvernement Legault, mais approuvée par le Comité consultatif sur les changements climatiques, a-t-il souligné.

Le Parti conservateur du Québec

Enfin, Claire Samson, seule élue du Parti conservateur du Québec, et son chef Éric Duhaime se sont eux aussi prêtés à l'exercice du bilan.

M. Duhaime a rappelé le dépôt, par Mme Samson le 20 octobre, du projet de loi 898 destiné à changer le mode de renouvellement de la déclaration d’état d’urgence sanitaire au Québec.