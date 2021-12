Bilan de fin de session : Dominique Anglade tire à boulets rouges sur la CAQ

La cheffe de l'opposition officielle n'a pas ménagé les critiques à l'encontre du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans son bilan de fin de session parlementaire. Dominique Anglade reproche au gouvernement d'agir de façon « paternaliste », d'être « déconnecté » et de « gouverner par sondages ».

En conférence de presse à Québec jeudi, Dominique Anglade a relaté qu'on lui demande souvent : qu'auriez-vous fait différemment, vous?

Un gouvernement Anglade n'aurait pas divisé, il aurait rassemblé, a-t-elle répondu. [...] Un gouvernement Anglade aurait mis fin à l'état d'urgence afin de redonner aux Québécois la démocratie.

La cheffe du PLQ affirme que, bien que la situation au Québec revienne progressivement à la normale, le gouvernement de François Legault s'octroie toujours tous les pouvoirs .

À la mi-novembre, le premier ministre Legault avait déclaré que l'état d'urgence sanitaire, imposé en raison de la pandémie de COVID-19, ne serait pas levé avant le début de 2022, lorsque les enfants de 5 à 11 ans auront été vaccinés.

Dominique Anglade reproche à François Legault de refuser de revenir à une démocratie, même si ça fait plus de 600 jours que nous sommes dans cette situation .

La cheffe libérale l'accuse aussi d' avoir une relation trouble avec la vérité , reproche qu'elle avait formulé plus tôt cette semaine lorsqu'elle avait réclamé, de concert avec le Parti québécois et Québec solidaire, que le gouvernement de la CAQ instaure une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie.

