Itinérance : la Halte de l’aréna Robert-Guertin déménage

La Halte qui accueillait temporairement les itinérants à l’aréna Robert-Guertin depuis décembre 2020 à Gatineau va officiellement déménager à compter du 13 décembre, a annoncé jeudi le Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

La nouvelle Halte se situera à proximité du Gîte Ami, au 20 rue Émile-Bond. Ainsi, l’aréna Robert-Guertin n’accueillera plus les personnes en situation d’itinérance à partir de cette date.

Le nouvel espace sera ouvert toute l’année, mais servira notamment de refuge lors des temps froid et du café et des collations y seront offerts. De plus, une dizaine de lits d’urgence seront mis à la disposition des usagers lorsque nécessaire.

Le site sera géré par le personnel du Gîte Ami et celui du Bureau régional d'action sida (BRAS).

Le voisinage du nouvel établissement sera rencontré dans les prochains jours afin de répondre à leurs questions, peut-on lire dans le communiqué émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais.

Une demande de longue date

Les membres du Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais (CRIO) demandaient un local permanent pour remplacer celui de l’aréna depuis un moins un an.

Un rapport fait par le Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais CRIO dressait d’ailleurs un sombre portrait des conditions de vie des usagers et de celles des employés.

On dénonçait notamment le manque de place et l’augmentation des personnes en situation d’itinérance dans le secteur.

L’aréna Robert-Guertin pouvait accueillir en moyenne une soixantaine de personnes à la fois.