Le nombre de cas de blastomycose continue de grimper à Constance Lake

L’éclosion de blastomycose continue de prendre de l’ampleur à Constance Lake, dans le Nord de l’Ontario : il y a maintenant 12 cas confirmés, 9 cas probables, et 112 résidents avec symptômes, selon la Cheffe de la communauté Ramona Sutherland.

Ceux atteints de cette infection fongique souffrent d'une infection pulmonaire. Les symptômes comprennent la toux, la fièvre, des frissons, de la fatigue et des difficultés respiratoires.

Depuis le début de l’éclosion, quatre personnes sont décédées.

Des examens post-mortem doivent être réalisés, mais les autopsies de deux défunts ont confirmé que la blastomycose est à blâmer pour ces morts.

La blastomycose est une spore fongique trouvée dans l’environnement. Ce minuscule champignon peut causer une infection mortelle des poumons. La maladie n’est pas transmise d’une personne à l’autre; elle est typiquement transmise lorsqu’un sol contaminé est remué et quand les spores fongiques sont inhalées. Les patients atteints de la maladie présentent des symptômes similaires à une pneumonie, comme la fièvre, la toux et des difficultés à respirer. Pour en apprendre davantage : La blastomycose, c'est quoi?

La source de blastomycose n’est toujours pas identifiée

Les spécialistes dépêchés sur place affirment que la source doit être dans l’environnement, et non au sein des maisons des résidents.

Avec la couche de neige qui couvre le terrain de la communauté et les environs, il est presque impossible d’identifier la source de blastomycose.

Toutefois, la neige offre une forme de protection, puisqu’elle garantit que le sol ne sera pas perturbé et que les spores fongiques dangereuses ne seront pas relâchées dans l’air et respirées par les membres de la communauté.

Pour l’instant, les enfants ne jouent pas dehors explique la Cheffe Sutherland.

« En ce moment la neige nous protège, mais nous aurons ce problème à nouveau à l’arrivée du printemps. » — Une citation de Ramona Sutherland, Cheffe de la Première Nation de Constance Lake

Un projet de construction de logement a également été suspendu afin d’éviter de perturber le sol, et ce, malgré la crise du logement qui sévit au sein de la communauté.

Quant à la santé mentale des résidents, des conseillers et des médecins ont été appelés pour aider ceux qui sont en deuil et ceux qui doivent composer avec l’insécurité et l’anxiété induite par la crise.

Avec les informations de CBC News