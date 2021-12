La SPCA La Vallée de Drummond est menacée de fermeture

Aujourd'hui, l'organisme lance un appel à la communauté et aux bailleurs de fonds afin d’ultimement sauver des animaux.

Il y a des défis importants qui nous attendent dans les années à venir je dirais que c’est la survie de notre refuge qui en dépend , a expliqué Suzanne Poirier, présidente de la SPCA La Vallée en entrevue à La matinale.

Le refuge accueille plus de 200 animaux par année. Avec le temps froid, il y a de plus en plus de demandes.

En 2020, l’organisme a enregistré un déficit de 52 000 $. Cette année, le déficit est de 5000 $, mais des postes ont dû être abolis.

On se donne deux ans. On voit notre compte de banque descendre , a confié Mme Poirier.

Normalement, l’organisme organise une loterie annuelle qui permet de gagner un voyage. Le concours permet d’amasser environ 50 000 $ par année. En raison de la pandémie, ce tirage n’a pas eu lieu.

L'augmentation du salaire minimum prévue au Nouveau-Brunswick sera difficile à absorber pour la SPCA La Vallée. Photo : Gracieuseté/SPCA La Vallée

L’augmentation du salaire minimum au Nouveau-Brunswick de 2 $ l’heure prévue en 2022 au Nouveau-Brunswick pourrait aussi venir brouiller les cartes.

On ne peut pas payer nos employés beaucoup plus que le salaire minimum. Pour nous, une hausse de 2$ l’heure, ça représente au moins 12 000 $ de plus par année qu’on n’a pas présentement , a souligné Mme Poirier.

La SPCA La Vallée demande donc aux municipalités et à la population de la région de contribuer financièrement au refuge.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie