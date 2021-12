Les restaurateurs espèrent plus d’aide pour l’embauche des travailleurs étrangers

C’est certain que ce serait apprécié. Ce serait toujours le bienvenue. Ça peut être extrêmement varié l’aide. De l’équipement pour les logements ou de l’aide pour le transport, par exemple , soutient le copropriétaire des restaurants A&W, à Dolbeau et Roberval, Yves Bonneau. Une quinzaine de travailleurs camerounais ont été engagés dans ses deux établissements.

Pour lui, la création d’un plan d’accueil des nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration devrait figurer dans les priorités de toutes les villes.

Le propriétaire de la Brasserie sportive - La Cage, Pierre Tremblay a fait l'acquisition d'une maison pour loger les quatre travailleurs mexicains arrivés il y a un peu plus d’un mois à son commerce. Il abonde dans le même sens.

Peut-être un genre de break. Quand on fait un achat de maison comme ce que nous avons fait, si on avait un petit break de taxes pendant un an pour nous aider. C'est beaucoup d'investissement. Je ne vous cacherai pas que de faire venir les travailleurs de même. On fait affaire avec une agence. Ça nous coûte entre 5000 $ et 7000 $ par cuisiner, parce qu'il faut payer les billets d'avion, tous les dossiers à remplir, c'est beaucoup de paperasse! , confie-t-il.

Le propriétaire de la Brasserie sportive - La Cage, Pierre Tremblay est heureux de pouvoir compter sur quatre travailleurs mexicains. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Accueil et rétention

Pierre Tremblay veut créer un environnement convivial et favoriser la rétention des travailleurs mexicains dans la région.

Travailler, il n'y a pas de problème, ils veulent travailler. Souvent, le petit point faible qu'il y a dans les employés étrangers, c'est l'intégration dans le milieu. En les mettant tous dans la même maison, ça aide. [...] Le secret de ça, c'est justement former une communauté. Plus on va en avoir, plus ça va être facile de les garder chez nous. Sans ça, ils vont vouloir aller dans les grands centres comme Montréal , mentionne le propriétaire de la Brasserie sportive - La Cage d'Alma.

Les investissements rapportent toutefois jusqu'à maintenant, car l'intégration des travailleurs se déroule bien. Albertos Rayas apprécie l’accueil qu’il reçoit.

J'ai trouvé les gens très gentils. Pierre et tous les gens que j'ai connus, c'est très bien, très bien pour moi. Alma, c'est un lieu assez tranquille à la différence de Mexico où j'ai habité. J'aime les gens ici , soulève le jeune homme.

Satisfait par l’intégration des travailleurs autant que par leurs habiletés, Pierre Tremblay a enclenché le processus afin d'accueillir deux autres Mexicains.

La présence des travailleurs camerounais a permis au restaurant d'augmenter ses heures d'ouverture. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il a commencé à offrir des brunchs le dimanche, grâce à la présence de ces nouveaux employés.

Au début, on était un peu craintifs avec le "match" avec nos employés déjà présents, mais les employés ont tout de suite compris qu'ils étaient là pour nous aider. On a fait un été d'enfer. Avec l'été touristique que nous avons eu, on a eu un gros été. [...] Avant que les Mexicains arrivent, je n’étais pas capable d'ouvrir du tout, le jour. Cet été, on était ouvert seulement le soir. On ouvrait nos portes à partir de 16 h. J'étais pas capable de faire les dîners , soutient Pierre Tremblay.

Charles Kitio et Yves Bonneau travaillent en collaboration pour assurer un bon accueil aux travailleurs camerounais. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Grâce aux travailleurs camerounais, les heures d’ouverture ont aussi augmenté aux A&W à Dolbeau et à Roberval.

L'arrivée de ces employés là nous a permis de rétablir nos horaires normaux et puis de les étirer au courant de l'été, contrairement à nos compétiteurs , indique Yves Bonneau.

L’homme d'affaires a fait appel à une agence de recrutement pour s’occuper de tout le processus d’embauche des travailleurs. Suivant les conseils de son agent, il a bonifié les salaires pour favoriser une meilleure rétention.