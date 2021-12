Des formations accélérées pour répondre aux besoins de main-d’œuvre en santé

Un programme de formation accélérée pour les infirmières auxiliaires commencera le 17 janvier prochain et durera 14 mois. Jusqu'à 60 personnes pourront le suivre. À terme, elles obtiendront un diplôme d’études professionnelles, une bourse de 20 000 $ et une garantie d’emploi d’une durée de deux ans. Les participants doivent toutefois s’engager à travailler à temps plein au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS lors de cette période.

Un autre programme, cette fois pour former des employés de soutien administratif dans les cliniques, sera lancé quant à lui en février. La formation menant à une attestation d’études professionnelles s’échelonnera sur huit semaines et sera assortie d’une bourse de 4000 $ ainsi que d’une garantie d’emploi d’un an. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS offre 86 bourses pour ces formations.

L'annonce de ces nouveaux programmes survient un peu plus d'une semaine après que le ministre de la Santé, Christian Dubé, et son collègue de l’Éducation, Jean-François Roberge, ont annoncé la création de bourses et de programmes de formation accélérée pour attirer 3000 agents administratifs et 2000 infirmières auxiliaires dans toutes les régions du Québec.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent et le Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup ont également annoncé qu'une cinquième cohorte de préposés aux bénéficiaires pourra entamer sa formation en janvier. Pour ce programme, 16 bourses de 9210 $ seront disponibles; le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS garantit aussi un contrat d’un an en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

Manque criant de personnel au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS

La coordonnatrice des services administratifs en ressources humaines au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Katy Pelletier, estime que les besoins sont criants sur le territoire bas-laurentien, c'est pourquoi elle est favorable à ces programmes de formation accélérée.

Le fait d’établir ces nouvelles cohortes d’infirmières auxiliaires et d’agents administratifs va nous permettre d’aller chercher de nouvelles ressources pour combler les différents besoins dans nos établissements , dit Katy Pelletier. Elle rappelle qu’il sera plus facile pour les nouveaux employés d’accéder à des postes permanents tout en respectant les règles en vigueur dans les conventions actuelles.

85% des préposés aux bénéficiaires qui ont gradué des programmes de formation accélérée travaillent toujours au CISSS du Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Mme Pelletier ne connaît pas le nombre exact de postes d'infirmières auxiliaires à pourvoir au sein des établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , mais elle estime que les besoins sont plus grands que seulement 60 nouvelles infirmières. Mais ça va venir aider grandement déjà , commente-t-elle.

Avec ces nouvelles formations, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Sant-Laurent espère répéter les succès obtenus dans le recrutement de préposés aux bénéficiaires qui ont suivi une formation accélérée dans les deux dernières années.

La coordonnatrice des services administratifs indique que le taux de rétention des nouveaux préposés aux bénéficiaires est de 85 % au Bas-Saint-Laurent, soit une centaine d’employés qui sont restés dans le milieu après leur formation.

C’est venu enlever une pression sur la rareté de main-d’œuvre , dit Katy Pelletier.