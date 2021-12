Les Quatre CPE de Sept-Îles affiliés à la CSN toujours en grève

Le syndicat des quatre centres de la petite enfance (CPE) de Sept-Îles ne parvient pas à trouver une entente avec la partie patronale et détient un mandat de grève générale illimité depuis le 1er décembre dernier.

Deux revendications régionales se trouvent au cœur du litige : la question des pauses et l’aide aux éducatrices.

D’une part, le syndicat demande qu’il n’y ait plus d’autopause, c’est-à-dire lorsqu’une éducatrice prend en charge les enfants d’un autre local pendant que sa collègue est en pause.

D’autre part, l’embauche de ressources supplémentaires est demandée, notamment pour aider les éducatrices dans certaines tâches, comme habiller les enfants et l’aide aux repas.

Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Centre de la petite enfance CPE de Sept-Îles, Stéphanie Tanguay, espère que la partie patronale de Sept-Îles va vouloir retourner autour de la table le plus rapidement possible afin que les négociations avancent.

À chaque jour de grève, il y a des parents qui sont mal pris et on le comprend, on est très solidaires avec les parents, soutient Mme Tanguay. Mais il ne faut pas oublier qu’à chaque jour de grève, on a des travailleuses qui sont de plus en plus mal prises, mais qui croient à la cause des enfants.

Aucune date n’est encore prévue dans les prochains jours pour poursuivre les négociations.

Pour sa part, la partie patronale n’a pas voulu accorder d’entrevue pendant que les négociations sont en cours. Un des membres de la direction d’un Centre de la petite enfance CPE de Sept-Îles se dit optimiste que le syndicat et la partie patronale puissent trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible.

Le syndicat pour les CPE de Sept-Îles détient encore un mandat de grève générale illimitée et souhaite négocier des points régionaux. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Entente entre Québec et le syndicat des Métallos

Les travailleuses du centre de la petite enfance Touchatouille à Port-Cartier, affiliées au syndicat des Métallos, en grève depuis le 13 octobre dernier, se prononceront dans les prochains jours sur l’entente de principe survenue mercredi entre le Conseil du Trésor et le syndicat des Métallos qui les représente.

La grève se poursuit jusqu’à ce que les travailleuses aient pris connaissance de l’entente de principe et qu’elles se soient prononcées sur son contenu. Aucun commentaire ne sera émis par le syndicat entre temps.

Les travailleuses du Centre de la petite enfance CPE Touchatouille sont en grève générale illimitée depuis maintenant plus de huit semaines.

Les trois principaux syndicats qui représentent les travailleuses des CPE, la CSN, la FTQ et la CSQ doivent également soumettre une entente de principe à leurs membres.