COVID-19 : 1290 cas et 10 morts de plus en Ontario

La province recense son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en une journée depuis le 24 mai.

Santé publique Ontario confirme 1290 nouvelles infections.

Il y a par ailleurs 280 éclosions dans les écoles, y compris 255 dans les établissements élémentaires. Il s'agit dans les deux cas de sommets depuis le début de la pandémie.

Un groupe d'experts ontariens recommande l'utilisation à grande échelle de tests rapides dans les écoles élémentaires afin de limiter les éclosions.

Il y a 206 nouveaux cas à Toronto jeudi, 114 dans la région de Windsor-Essex, 103 dans la région de Simcoe Muskoka, 98 dans la région de Kingston, 71 dans la région de Peel et 66 dans la région de York.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour dans la province grimpe à 1055, soit 24 % de plus qu'il y a une semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 10 morts de plus jeudi, y compris un décès survenu il y a plus d'un mois qui est ajouté au bilan à la suite du nettoyage de données.

Cas dans les écoles

Il y a 227 infections de plus en milieu scolaire, y compris 198 cas touchant des élèves.

À l'heure actuelle, 884 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 18,25 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Treize écoles sont fermées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans les centres de soins de longue durée, il y a 2 infections de plus touchant des résidents.

Hospitalisations

Il y a 309 hospitalisations, soit 24 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 155 (inchangé)

Nombre de patients sous respirateur : 94 (-3)

Il y a 970 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées est de 8661 (+310).

Variant Omicron Il y a 40 cas confirmés du variant Omicron, soit 9 de plus que mercredi.

Vaccination

Près de 75 100 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mercredi dans la province, alors que la vaccination des 5 à 11 ans bat son plein.

En un peu plus de deux semaines, plus de 25 % des enfants de ce groupe d'âge en Ontario ont reçu leur première dose, indique la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Parmi les 12 ans et plus, 90,2 % de la population a reçu au moins une dose et 87,4 %, deux doses.

Dépistage

Un peu plus de 40 200 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Le taux de positivité des tests est de 3,5 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 627 611 cas de COVID-19 et 10 054 décès.