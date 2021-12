Baisse de 1900 chirurgies par mois entre mars 2020 et juin 2021 au Manitoba

Le rapport fait état de l’impact de la pandémie sur les systèmes de soins de santé de mars 2020 à juin 2021.

Le mois d'avril 2020 a connu la plus forte baisse des chirurgies dans la province, avec une diminution d'environ 68 % du nombre total d'interventions chirurgicales par rapport à l'année précédente.

Les données d'avril 2020 comprennent les chirurgies cardiaques (baisse de 36 %), les chirurgies en lien avec le cancer (baisse de 26 %) et les chirurgies à fort volume comme les remplacements de hanches et de genoux (baisse de 82 %).

Ces retards ont poussé certains Manitobains à quitter le pays pour se faire opérer à l’étranger.

Dans une entrevue à CBC, la directrice de l'analyse du système de santé d’Institut canadien d’information sur la santé ICIS , Tracy Johnson, affirme que l'accumulation des retards en matière de chirurgie est un problème que tentent de résoudre toutes les provinces canadiennes.

Les interventions chirurgicales de 560 000 Canadiens ont été mises en attente pendant cette période, soit une moyenne d'environ 35 000 par mois. Ces chiffres ne représentent pas les annulations réelles de chirurgies, mais plutôt une estimation des chirurgies qui n'ont pas été pratiquées.

Le défi consistera à trouver suffisamment de médecins, d'anesthésistes et d'infirmières qui pourront aider à rattraper le retard au fil du temps, soutient Tracy Johnson. C'est un défi avec une main-d'œuvre vieillissante qui travaille en quelque sorte depuis 18 mois pour trouver les ressources afin de combler ce retard.

Malgré la diminution du nombre d'interventions chirurgicales dans tout le pays, les premières analyses de l'Institut canadien d’information sur la santé ICIS montrent que la qualité des soins a été maintenue pendant les deux premières vagues de la pandémie, notamment grâce au virage vers les soins primaires effectués virtuellement, que ce soit par téléphone ou en ligne, et d'un accès accru aux soins.

Dans les cinq provinces pour lesquelles des données sont disponibles, entre 27 % et 57 % des services médicaux ont été fournis virtuellement.

Les systèmes de soins de santé de tout le pays ont continuellement adapté leur réponse à la pandémie pour trouver un équilibre entre les soins aux patients COVID-19 et les soins aux patients ayant d'autres problèmes de santé , dit Tracy Johnson.

En avril 2020, 56 % des consultations et des visites chez les médecins de famille au Manitoba étaient effectuées virtuellement. Ce chiffre a chuté à 27 % en août 2020, mais a atteint une moyenne de 39,4 % de novembre 2020 à mars 2021.

Du côté des visites dans les services d'urgence, il y a en a eu 22 % de moins par rapport à l’année prépandémique. Les visites moins urgentes et non urgentes ont le plus diminué, avec une baisse d'environ 28 %.

Selon le rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé ICIS , la diminution des services d'urgence s'est toutefois traduite par une baisse du nombre de visites urgentes de patients souffrant de problèmes respiratoires.

Avec le rhume et la grippe pratiquement inexistants au Canada l'hiver dernier, Tracy Johnson affirme qu'il y a une préoccupation majeure à savoir que nous pourrions assister à des pandémies jumelles avec le retour du rhume et de la grippe.

Avec l’arrivée du variant Omicron, la réouverture de l’économie et le fait que les gens commencent à faire des choses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, les chiffres COVID augmentent à nouveau, explique-t-elle. Donc, ce que nous entendons par pandémie jumelle, c'est que nous pourrions voir une augmentation du nombre de patients cherchant à obtenir des soins et nécessitant des soins dans les hôpitaux à la fois pour la grippe et pour la COVID-19.

Alors que la pandémie continue de progresser, Tracy Johnson dit qu'il faut s'attendre à des approches provinciales et régionales différentes pour y répondre, car les différentes régions du Canada continuent de faire face à la COVID-19 à des stades différents.

Avec les informations de Nathan Liewicki