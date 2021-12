À voir ou revoir : les 5 vidéos les plus vues de 2021 en Colombie-Britannique

Les vidéos les plus consultées de 2021 en Colombie-Britannique sont à l’image des histoires racontées au cours de l’année : celles de gens colorés, de la nature qui reprend ses droits ou encore de la faune qui ne cesse de nous impressionner.

5. Un collectionneur vend sa flotte de 550 voitures anciennes

Mike Hall, de Tappen, en Colombie-Britannique, a vendu aux enchères la quasi-totalité de ses quelque 550 voitures.

Un collectionneur vend sa flotte de 550 voitures anciennes Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

4. Inondations : une rivière change de cours et détruit une route

Des tronçons entiers de la route 8 entre Merritt et Spences Bridge, en Colombie-Britannique, ont été emportés par les eaux durant des inondations, l'une des pires catastrophes naturelles ayant frappé la province.

Une dizaine de tronçons de la route 8 ont été emportés par les eaux.

3. Une chanteuse du Grand Vancouver bat le record Guinness de la note la plus basse

En chantant une note Do 1, soit la plus basse sur un piano, l’auteure-compositrice-interprète Joy Chapman, de Surrey, a battu le record Guinness de la note vocale féminine la plus basse au monde.

Joy Chapman

2. Une vidéo montrant des corbeaux en train de « jouer » dans la neige devient virale

Une photographe a capté une scène inusitée dans les montagnes près de Vancouver : des corbeaux se roulant dans la neige comme s'ils s'amusaient. La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, a été vue plus de 1 million de fois.

Des corbeaux jouent dans la neige

1. Un fermier saisit un lynx par la peau du cou et le gronde parce qu'il a tué ses poules

Il ressemblait un peu à un enfant pris la main dans le sac , raconte Chris Paulson. Le fermier a agrippé le félin parce qu'il a tué deux de ses poules, nommées Freda et Birdie.