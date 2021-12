Le milieu communautaire accueille à bras ouverts les policiers RESO à Longueuil

Ces policiers RESO s'en défendent bien, ce ne sont pas des agents sociocommunautaires qui font de la prévention ciblée. Fini les appels au 911. Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) leur demande de s'engager à long terme pour devenir pratiquement des travailleurs communautaires dans des quartiers assignés.

Dans le milieu communautaire, notre job c'est d'aider les gens. On appelle rarement la police pour régler une situation. Ce n'est pas dans notre culture. On préfère parler et écouter les gens qui sont dans une mauvaise passe dans leur vie. Mais un policier ReSO, on le voit comme réseauté dans notre milieu qui n'a pas le mandat répressif des autres patrouilleurs, lance d'entrée de jeu, Mary Claire Macload, directrice à l'Entraide chez nous.

« Nous on voit ça comme un plus pour le quartier. On va pouvoir avoir un policier qui vit parmi nous, qu'on va pouvoir appeler par son prénom. Un policier qui va donner son cellulaire à notre clientèle vulnérable au lieu qu'elle passe par le 911 » — Une citation de Mary Claire Macload, directrice de l'Entraide chez nous

Mary Claire Macload, directrice de l'Entraide chez nous. Photo : Ivanoh Demers

Pour y arriver, le SPAL a détaché ses 17 policiers des appels d'urgence pour leur demander de devenir des travailleurs communautaires, prêts à s'engager à long terme pour faire partie d'un quartier au même titre qu'un travailleur de rue.

Financé par Québec à hauteur de 3,6 millions de dollars, le projet-pilote s'inscrit dans le changement de culture policière qui s'est entamé au Québec. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a d'ailleurs déclaré en juin que les résultats pourraient jeter les futures bases du modèle policier au Québec.

Souvent les personnes vulnérables qui viennent chez nous ont juste connu la police qui fait de la répression. Mais en ayant quelqu'un qui est dans notre quartier à temps plein, qui prend du temps pour connaître les gens, ça va humaniser la perception qu'on a de celui ou celle qui porte l'uniforme , croit pour sa part, Nicholas Gildersleeve, directeur général à la Halte du coin.

Chaque policier RESO a participé à un stage d’immersion sociale et citoyenne sans arme ni uniforme, afin de le plonger au cœur de diverses réalités du réseau communautaire.

« Ça va être important que les autres patrouilleurs de la police puissent s'inspirer et demander conseil à leurs collègues qui ont une approche RESO. Quand on a une approche différente avec des gens vulnérables, on peut s'éviter une escalade dans l’intervention policière. » — Une citation de Nicholas Gildersleeve, directeur général à la Hale du coin

Nicholas Gildersleeve, directeur général à la Halte du coin, croit que les personnes en situation d'itinérance vont retrouver confiance envers la police avec une personne plus humaine derrière l'uniforme. Photo : Radio-Canada

Plus que des agents de prévention

La différence, c'est que les policiers sociocommunautaires n'ont pas des secteurs assignés et ils travaillent en réaction à un crime commis. Les policiers RESO, leur mandat principal c'est de faire baisser les appels au 911. Ils vont passer du temps là où il y a des interventions policières récurrentes. Mais au lieu de le faire seuls, ils vont avoir leur réseau en ressources communautaires pour chaque situation respective , explique Gabriela Coman, conseillère en prévention de la radicalisation et approche communautaire, qui a participé à la construction du projet.

À l'image d'une araignée sur sa toile, la moindre « vibration » va lui indiquer qu'il se passe quelque chose dans son quartier.

« Le but est que le policier puisse agir avec une personne vulnérable, bien avant que les fibrillations deviennent un problème » — Une citation de Gabriela Coman, conseillère en prévention de la radicalisation et approche communautaire

Gabriela Coman, conseillère en prévention de la radicalisation et approche communautaire, a participé à la construction du projet des policiers RESO. Photo : Radio-Canada

Des appuis politiques

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, espère que cette nouvelle approche policière puisse inspirer d'autres municipalités au Québec.

On a déjà une approche basée sur la prévention avec Fadi Dagher à la police de Longueuil. Et la présence de ces policiers RESO vient concrétiser ce qu'on veut faire à Longueuil. Dans chaque changement de culture, il peut y avoir de la résistance, c'est normal. Mais en général, les policiers sont très ouverts à faire les choses différemment , a déclaré Mme Fournier.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, souhaite que le financement soit pérennisé pour ajouter davantage de policiers au projet RESO. Photo : Ivanoh Demers

Pour sa part, la mairesse de Brossard est d'avis que l'approche communautaire viendra répondre à un besoin sur son territoire.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, discute avec l'agent Ghyslain Vallières du projet de policiers RÉSO. Photo : Radio-Canada