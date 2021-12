Une nouvelle offre aquatique en 2024 au Cégep de Trois-Rivières

Les étudiants du Cégep de Trois-Rivières ainsi que les nageurs devraient avoir accès à de nouvelles installations aquatiques en 2024. Le projet de 14,9 millions de dollars prévoit la rénovation de la piscine qui date de 1972, le réaménagement des vestiaires, de la billetterie et des gradins ainsi que l’ajout d’un bassin récréatif.

Le directeur général du Cégep, Louis Gendron, assure qu’une fois que la nouvelle piscine sera construite, il y aura une plus grande disponibilité pour les groupes et nageurs de Trois-Rivières.

20% [du temps de piscine sera consacré à] notre propre utilisation, donc 80% [sera disponible] pour les clubs, les écoles et les nageurs, donc c’est quand même beaucoup de disponibilités qui vont être au rendez-vous , a déclaré Louis Gendron en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Un bassin récréatif financé par la Ville de Trois-Rivières

Un bassin récréatif, qui pourra être utilisé par exemple par les familles et les personnes à mobilité réduite, sera aussi ajouté aux installations aquatiques. Le Cégep ne va pas du tout utiliser ce bassin , soutient M. Gendron.

Il y aura notamment une plage qui descend doucement qui fait en sorte que l’eau est beaucoup plus chaude que dans les piscines habituelles , a décrit le directeur général de l’institution.

Le financement de ce bassin est assumé par la Ville de Trois-Rivières. La majorité des conseillers municipaux ont voté lundi en faveur d’accorder une subvention de 7,1 millions de dollars pour ce projet.

Le Cégep de Trois-Rivières est un bon citoyen corporatif, on a envie d’être un grand citoyen, mais il faut se le dire, la partie des bassins famille, ce n'est pas un besoin pour le cégep, donc on avait dit à la Ville: si on fait des bassins, cette portion-là sera à la charge de la Ville, a expliqué mardi le directeur général du Cégep, Louis Gendron.

Aucun nouvel espace de stationnement ne sera ajouté dans la foulée de ces rénovations. Selon Louis Gendron, des espaces réservés aux nageurs pourraient être mis en place afin d’éviter que les familles ou les personnes âgées aient à se stationner trop loin de l’entrée.