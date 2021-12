Des fuites sur le réseau d’aqueduc à Chicoutimi et La Baie

Cependant, ces bris causent des perturbations dans le système d’alimentation en eau. La Ville avise les citoyens qui habitent sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste et dans les rangs Sainte-Famille et Saint-Joseph dans l’arrondissement de La Baie que des interruptions de services pourraient survenir. La pression de l’eau pourrait aussi varier et elle pourrait être trouble ou colorée.

De plus, les automobilistes doivent éviter le plus possible l’intersection Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Famille, où l’une des fuites s’est produite. La circulation est ralentie dans ce secteur.

Un autre bris est survenu dans le quartier Rivière-du-Moulin dans l’arrondissement de Chicoutimi, au pied de la côte de l’hôtel Parasol. Les conducteurs doivent aussi éviter le secteur.