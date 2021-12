Un cycliste croit avoir été victime de profilage racial sur un pont d’Halifax

L’incident s'est produit le 17 juillet 2021, lors d’un matin chaud et ensoleillé. Ross Gray traversait le pont Macdonald à bicyclette pour rendre visite à sa sœur, lorsqu’il a été interpellé par des patrouilleurs. Les agents lui ont dit qu'il enfreignait les règles du pont.

Or des vidéos et des documents obtenus par une demande d’accès à l’information de nos collègues de la Canadian Broadcasting Corporation CBC confirment que Ross Gray a été interrogé, même s'il a suivi les règles en poussant son vélo dans la voie pour les piétons.

« Je pense que mon arrestation c'était du profilage racial, je ne faisais rien de mal. » — Une citation de Ross Gray, cycliste

Quand Ross Gray a dit aux agents qu’il n'avait pas roulé sur sa bicyclette, l'un d’entre eux est allé vérifier la vidéo, alors que l’autre l'a poursuivi pour lui dire qu'il avait été vu sur caméra en train de pédaler.

Tout le monde me regardait et ces deux personnes m'arrêtent sans raison, ma réputation a été entachée , raconte Ross Gray. Juste d’en parler, ça me fâche.

C’est seulement lorsqu'une annonce a été faite sur un interphone que c'était en fait un autre cycliste qui avait enfreint les règles, que les agents ont reconnu leur erreur. L'agent de patrouille du pont qui l’avait poursuivi s'est excusé avant d’aller s'occuper du cycliste fautif.

Ross Gray continue de se déplacer en vélo, mais il évite de traverser le pont Macdonald depuis l'incident de juillet. Photo : (Robert Short/CBC )

Des excuses insuffisantes

Ross Gray dit que ce n'est pas la première fois qu'il est interpellé par les patrouilleurs sur le pont Macdonald. Mais cette fois, il a déposé une plainte à Halifax Harbour Bridges, la société d'état qui s'occupe de la gestion des ponts.

Plusieurs jours après l’incident, et après le dépôt de sa plainte, Halifax Harbour Bridges, lui a présenté des excuses écrites.

Les accusations portées à l'époque étaient incorrectes et injustifiées, et nous en sommes vraiment désolés , peut-on y lire.

La société d'État ajoute que les cadres supérieurs ont rencontré leurs équipes pour examiner les procédures à suivre lorsque des avertissements sont émis. Ils ont rappelé l'importance d'être délicat et attentif d'un point de vue culturel.

La même chose a été faite chez Commissionnaires Nouvelle-Écosse, qui est l'entreprise qui fournit des agents de patrouille pour la société d'État.

Malgré tout, Ross Gray dit que le mal est fait. Il ne veut plus traverser le pont avec son vélo de peur d'être interpellé. Il a aussi déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Ross Gray pense qu'il devrait recevoir une compensation pour ce qui s’est passé, pas seulement des excuses.

« C'était insuffisant, ça ne valait rien. Vous ne pouvez pas reprendre quelque chose comme ça. » — Une citation de Ross Gray, cycliste

Isaac Saney est professeur adjoint à l'Université Dalhousie et il se spécialise dans l'étude des Noirs au Canada. Photo : Dave Laughlin/CBC

D'ailleurs, un professeur adjoint à l'Université Dalhousie, qui se spécialise dans les études des Noirs au Canada, est préoccupé par cette situation. Isaac Saney dit que ce qu'il a vu sur la vidéo correspond à du profilage racial. Il se demande pourquoi le personnel du pont ne s'était pas assuré d'avoir le bon cycliste avant d'interroger Ross Gray.

Ils savaient qu'il y avait deux cyclistes, ça semble logique de vérifier , pense-t-il.

Le professeur adjoint croit aussi que les patrouilleurs n'avaient pas besoin de réagir si rapidement. À son avis, ils auraient très bien pu regarder les vidéos et interpeller le cycliste fautif une fois la preuve vérifiée.