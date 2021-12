Il faut des tests rapides dans les écoles élémentaires, selon des experts

Ces tests seraient offerts sur une base volontaire aux élèves asymptomatiques qui ne sont pas pleinement vaccinés, précise le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

L'objectif : identifier les élèves infectés avant que cela ne mène à des éclosions nécessitant la suspension des cours dans une classe ou la fermeture d'une école.

Selon le bilan provincial de mercredi, 239 écoles élémentaires avaient une éclosion, du jamais vu depuis le début de la pandémie.

Nous considérons que les écoles élémentaires sont une priorité pour le dépistage volontaire, étant donné que les élèves de moins de 12 ans ne sont pas pleinement vaccinés en Ontario , explique le Groupe consultatif.

Ses recommandations :

Dans les régions où il y a 35 cas par 100 000 habitants par semaine : 1 test rapide par semaine

Dans les secteurs où il y a 75 cas par 100 000 habitants par semaine : 2 à 3 tests rapides par semaine

Le Groupe consultatif prône aussi l'utilisation de tests rapides dans le cas des camarades de classe exposés à un élève infecté. Plutôt que de placer toute la classe en isolement à la maison pendant deux semaines, les élèves asymptomatiques pourraient retourner à l'école s'ils subissent un test antigénique chaque jour.

Le gouvernement Ford se défend

Alex Hilkene, l'attachée de presse de la ministre de la Santé Christine Elliott, affirme que la province distribue actuellement plus de 1 million de tests antigéniques par semaine.

Ces tests sont utilisés par des entreprises, des hôpitaux, des centres de soins de longue et certaines écoles en zone chaude. La province cite à ce sujet l'exemple de Sudbury.

En date du 6 décembre, l'Ontario avait distribué plus de 34 millions de tests rapides, beaucoup plus que que toutes les autres provinces combinées, dit Mme Hilkene. L'Ontario a déployé près de 60 % de tous les tests rapides utilisés au pays. À titre de comparaison, le Québec a distribué 5,7 millions de tests et la Colombie-Britannique, 1,16 million.

Le gouvernement Ford rappelle également que chaque élève ontarien recevra cinq tests antigéniques pour la période des Fêtes, soit 11 millions de tests.

Toutefois, le Groupe consultatif recommande plutôt un usage préventif à grande échelle des tests rapides dans l'ensemble des écoles élémentaires.

La province rétorque qu'elle ne peut pas en faire plus pour le moment, faute de suffisamment de tests, montrant le fédéral du doigt. L'Ontario déploie chaque test que nous recevons du gouvernement fédéral, ce pourquoi la ministre Elliott a écrit à son homologue fédéral, le ministre Duclos, la semaine dernière, au sujet du nombre limité de tests rapides approuvés par Santé Canada , indique Mme Hilkene.

Plus de détails à venir