Une tempête de neige, de pluie et de vents s’abat sur Terre-Neuve

Les écoles de la région de Saint-Jean ouvrent deux heures plus tard que d’habitude jeudi matin, annonce le district scolaire anglophone. Toutes les autres écoles sur l’île sont fermées.

Les régions situées entre la péninsule de Bonavista et la ville de Gander recevront le plus de neige, soit de 30 à 40 cm au total, voire plus, estime le météorologue Rob Carroll, d'Environnement Canada.

Les chasse-neige sont à l'oeuvre, comme celui-ci à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La péninsule d’Avalon recevra aussi de la neige abondante pour une accumulation d’environ 15 cm, voire plus dans le nord-ouest, indique M. Carroll.

Du grésil et de la pluie devraient succéder à la neige vers le début de l’après-midi, selon M. Carroll. La pluie pourrait être abondante durant quelques heures en après-midi.

Le sud de la péninsule d’Avalon peut recevoir de 30 à 40 mm de pluie, estime le météorologue.

Les régions situées entre Clarenville et la péninsule de Burin peuvent recevoir un mélange de neige et de grésil durant l’après-midi tandis que celles à l’ouest de Gander peuvent recevoir 15 cm de neige.

Tout le monde sur l’île de Terre-Neuve va recevoir quelque chose, même sur la côte ouest où on prévoit environ 5 cm de neige, souligne Rob Carroll.

Pour la soirée, il faut plutôt s’attendre à des vents forts, particulièrement du nord d’Avalon jusqu’à Bonavista, ajoute-t-il. Les vents seront soutenus à 80 ou 90 km/h. Des rafales par moments pourraient atteindre 120 km/h, voire 140 km/h.