Seuls des jurés pleinement vaccinés pourront siéger à Cowansville

Dix-neuf personnes non vaccinées et deux autres refusant de fournir leur statut vaccinal ont été exemptées du processus de sélection d’un jury lors d’un procès à Cowansville.

Le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure a ordonné que le jury soit composé de candidats jurés pleinement vaccinés et a invité le shérif à demander aux personnes dispensées de quitter immédiatement le palais de justice de Cowansville.

Il rappelle que l’Estrie connaît un taux important d’infection à la COVID-19.

« L’obligation du Tribunal est de protéger les jurés, protéger les accusés, protéger les avocats et protéger le personnel du palais de justice. » — Une citation de Juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure

Le magistrat rappelle qu’il n’est ni scientifique ni un expert en matière de vaccination.

Le Tribunal doit se fier aux véritables experts. Le Tribunal croit que la vaccination est un bienfait et il veut protéger l’accusée, les avocats et les jurés. C’est donc la raison pour laquelle, le Tribunal demandera que les gens non vaccinés soient immédiatement renvoyés chez eux pour ne pas qu’ils contaminent les personnes présentes dans la salle , explique le juge Dumas dans sa décision.

Le Tribunal lance aussi une flèche à la désinformation qui circule sur le web.