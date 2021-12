Des restrictions sanitaires supplémentaires imposées dans la région de Sudbury

Les taux demeurent élevés et continuent de figurer parmi les plus hauts dans la province , a déploré la Dre Penny Sutcliffe, dans un communiqué. Mercredi, Santé publique Sudbury et districts recensait 50 nouvelles infections et un décès supplémentaire.

À partir de minuit dans la nuit de vendredi à samedi, les restrictions supplémentaires en vigueur dans le Grand Sudbury depuis la fin novembre s’appliqueront à l’ensemble du district sanitaire, ce qui inclut l’île Manitoulin.

Elles touchent notamment l’obligation de travail à distance à moins que cela soit impossible; l’exigence de fournir une preuve de vaccination pour participer à des activités sportives organisées à l’intérieur et l’obligation de port du masque lors d’événements publics organisés.

De nouvelles restrictions s’appliqueront aussi dans l’ensemble de la région. Dans certains cas, il s’agit d’un retour à une étape précédente du déconfinement.

Les compagnies et organisations ne pourront accueillir plus de 10 personnes à l’intérieur et 25 à l’extérieur lors d’une activité.

En milieu de travail, les réunions devront avoir lieu en mode virtuel.

Les centres de sport et salles de conditionnement physique devront s’assurer qu’une distance de trois mètres sépare les utilisateurs. Les sports d’équipe devront être modifiés pour éviter les contacts, sauf s’il s’agit de ligue professionnelle ou d’élite.

Les centres commerciaux devront réduire le volume de la musique, éviter les attroupements et les files d’attente, sauf si la distance de deux mètres peut être maintenue.

Les buffets seront interdits dans les établissements qui servent de la nourriture. Ceux-ci devront aussi s’assurer que les clients demeurent attablés autant que possible.

Les musées, installations récréatives, services de soins personnels et autres établissements qui offrent des services non essentiels exigeront une preuve de vaccination à toute personne de 12 ans et plus à partir du 15 décembre.

La Dre Sutcliffe a aussi invité les citoyens à éviter les déplacements non essentiels et à appliquer à la lettre les recommandations sanitaires pendant les Fêtes.