Gala Québec Cinéma : les documentaires deviennent éligibles au Prix du public

Historiquement, le Prix du public est remis à l’un des cinq films de fiction ayant généré le plus de recettes dans les cinémas du Québec. Lors du dernier gala, le nombre de candidats avait été élargi afin de niveler le terrain de jeu, en raison des difficultés d’accès dans les salles pendant le confinement.

Ainsi, seize films de fiction et treize documentaires avaient été déclarés éligibles au prix. C’est le long métrage documentaire Les Rose, cinquième film le plus rentable au Québec en 2020, qui l’a finalement remporté.

Une situation que Québec Cinéma avait jugée exceptionnelle et non récurrent[e] en mai dernier. Aujourd’hui, l’organisme a changé son fusil d’épaule, disant vouloir donner au genre documentaire une place plus importante dans la grande célébration du cinéma québécois .

Aucune nomination pour Les Rose

Au-delà de son Iris Prix du public, gagné dans des circonstances inhabituelles, Les Rose n’avait décroché aucune autre nomination lors du gala de l’an dernier, malgré le fait qu’il avait charmé des associations de critiques et attiré de nombreuses personnes sur différentes plateformes.

Le film est l’un des incontournables de l’année, et là, on est invisible , avait regretté le réalisateur Félix Rose, soulignant que son documentaire a été le contenu le plus regardé en 2020 sur le site de l’Office national du film, avec 90 000 vues.

La quasi-absence du film au Gala avait suscité la grogne de plusieurs figures du milieu culturel. Une pétition cosignée par le cinéaste Jules Falardeau et le chanteur Émile Bilodeau avait notamment circulé en ligne afin que le film soit davantage reconnu.

Tout est toujours fait pour évoluer , avait alors répliqué Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma. Chaque année, nos règlements sont revus. J’entends l’insatisfaction et je pense que tous les gens concernés l’entendent.

Le prochain Gala Québec Cinéma sera présenté en juin 2022.