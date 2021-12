Les T.N.-O. demandent à Ottawa d’investir dans la réduction des émissions

Si le gouvernement territorial vise la réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 d’ici 2030, le fédéral a annoncé, au printemps dernier, vouloir atteindre une réduction de 40 % à 45 % des émissions d’ici 2030, et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Lors d’une mise à jour sur les avancées des Territoires du Nord-Ouest en matière de lutte contre les changements climatiques, mardi, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, Shane Thompson, a souligné que son gouvernement est en bonne voie d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

Il a toutefois ajouté que certaines discussions devraient avoir lieu avec Ottawa.

Shane Thompson est ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles.

Le ministre a vite ajouté qu'une rencontre en la matière avec ses homologues des provinces, des territoires et du fédéral est prévue lundi.

Épaulant son collègue, la ministre territoriale des Finances, Caroline Wawzonek, a réitéré que son gouvernement arrivera à atteindre les cibles qu'il s’est fixées d’ici la fin du plan d’action actuel, soit en 2023.

« On va trouver les moyens de réduire les émissions [en fonction du] plan. On a peut-être des choses qu'on doit encore changer [alors que] le gouvernement fédéral vient de changer son plan, mais on va adapter notre plan. »