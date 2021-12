Un parajuriste offrirait ses services même si son permis a été révoqué

Benito Zappia était propriétaire d’un cabinet appelé We Win Or It's Free. Le Barreau avertit ses clients qu’il prendra la garde de tous les dossiers et documents des clients de M. Zappia.

Le permis de M. Zappia a été suspendu pour la première fois le 18 décembre 2019, plusieurs mois après qu'il ait été accusé au criminel d’avoir détruit des billets de contravention. Son permis a ensuite été suspendu indéfiniment le 10 juillet 2020 et entièrement révoqué plus tôt cette année.

Le mois dernier, le tribunal a publié les détails de l'audience dans lesquels le Barreau affirmait que M. Zappia avait continué à accepter de travailler pour des clients, nouveaux ou anciens, et qu’il acceptait des paiements d'honoraires. La société l'a également accusé d'avoir gardé son bureau, ainsi que son site Web et son numéro de téléphone, ouverts au public sans les avoir informés de sa suspension.

En outre, le Barreau affirme que M. Zappia a fourni un rapport de conformité contenant de faux renseignements et qu'il n'avait pas coopéré à l'enquête le concernant.

Bryan Badali, l'avocat de la défense de M. Zappia, a déclaré à CBC News, lors d'une entrevue téléphonique, que son client a l'intention de contester les allégations portées contre lui en lien avec l’affaire de destruction de billets de contravention.

Il a hâte de donner sa version des faits au moment opportun au cours de la procédure judiciaire , a déclaré Me Badali.

Entre-temps, le Barreau demande instamment à tous les clients anciens et actuels de M. Zappia de communiquer avec son service de fiducie par courriel à WeWinZappiaTrusteeship@lso.ca ou par téléphone au 416-947-3366.

Avec les informations de CBC News