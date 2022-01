Garderies, assurances, taxe carbone : nouvel an, nouvelles mesures en Alberta

Le Nouvel An, moment de résolutions pour certains, marque également l’entrée en vigueur de nouvelles mesures gouvernementales. Les Albertains devront ainsi s'adapter à plusieurs changements à partir du mois de janvier. Au menu : la réforme de l’assurance automobile, des transferts fédéraux pour les garderies et une augmentation de la taxe carbone.

Des changements d’assureurs pour commencer l’année 2022

Les Albertains qui ne sont pas responsables d'un accident devront passer par leur compagnie d'assurance pour une demande d'indemnisation. Photo : iStock / yattaa

À partir du 1er janvier 2022, les Albertains feront directement affaire avec leur propre compagnie d’assurance lorsqu’ils ne seront pas tenus responsables d'un accident. L’assureur paiera les réparations du véhicule.

Les conducteurs de l’Alberta n’auront aucune démarche supplémentaire à effectuer : ce changement sera automatiquement ajouté à leur police d’assurance.

Cette mesure a pour but de réduire la complexité et les délais entourant le traitement des demandes d'indemnisation selon le gouvernement de l’Alberta  (Nouvelle fenêtre) (lien en anglais).

D'après le Bureau de l’assurance du Canada, « 42 % des conducteurs verront leurs primes diminuer et environ 15 % ne verront aucun changement ».

Réductions des frais de garderie

Les frais de garde des parents albertains vont baisser en 2022. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En 2022, les parents albertains devraient payer des frais de garde moins élevés en vertu d'un accord conclu en novembre entre le fédéral et la province.

Conclue dans le cadre du Programme national de garderies abordables, l’entente prévoit un financement fédéral de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans.

Les frais de garderie devraient ainsi diminuer de 50 % en moyenne.

Le gouvernement de l’Alberta précise que les réductions entreront « tôt » en vigueur en 2022 et qu'à terme les parents albertains doivent s’attendre à payer en moyenne 10 $ par jour, par enfant, s’ils gagnent moins de 120 000 $ par année, entre 11 $ et 17 $ si leurs revenus se situent entre 120 000 $ et 179 999 $ et 22,19 $ s'ils gagnent au moins 180 000 $ par an.

Vers une autre augmentation de la taxe carbone

La taxe carbone continue d'augmenter. Photo : La Presse canadienne

N’en déplaise au premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, la taxe carbone passera à 50 $ la tonne en 2022.

Rappelons que son gouvernement conservateur a abrogé, en 2019, la taxe carbone provinciale adoptée par l’ancien gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley. Il a par la suite contesté la taxe fédérale sur les émissions de carbone après qu’Ottawa eut décidé de l’imposer aux provinces qui ne respectaient pas les exigences du fédéral.

La Cour suprême a finalement donné raison au gouvernement fédéral et à ses mesures sur la tarification du carbone.

La taxe carbone augmentera de 15 $ par an pour atteindre 170 $ la tonne en 2030.

Encore plus d’étudiants vaccinés

Les étudiants de l’Université de Calgary et ceux de l’Institut des technologies du sud de l’Alberta devront être complètement vaccinés à compter du 1er janvier 2022.

En septembre dernier, neuf établissements d’éducation postsecondaire ont annoncé qu'elles rendaient la vaccination obligatoire pour les membres de leurs communautés. L’Université de l’Alberta, l’Université de Calgary et l’Université MacEwan font notamment partie de ces établissements.

Certaines de ces universités avaient déjà institué la vaccination obligatoire à leurs étudiants.