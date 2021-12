Les organisations régionales à l’heure de la sécurisation culturelle avec les Autochtones

De plus en plus d’organisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’ouvrent à la question autochtone en regard de l’actualité des dernières années. Elles sont nombreuses à vouloir mieux accueillir les membres des Premières Nations au sein de leurs équipes ou à vouloir adapter leurs services.

Ça nous fait chaud au coeur de voir que les organisations autour de nous et au Québec commencent à penser à nous de façon plus positive , a partagé Sylvie Langevin, conseillère à Mashteuiatsh et vice-chef aux relations avec la communauté et conseillère désignée Patrimoine et culture.

Mais, il reste encore du chemin à faire pour expliquer les réalités des peuples autochtones dans l'espace public. Ainsi, ces organisations tentent de parvenir à une plus grande sécurisation culturelle dans leurs actions au quotidien auprès des Premières Nations, ce qui demeure une question complexe.

C'est d'avoir une ouverture, de vouloir apprendre, d'être à l'écoute et des fois, de vouloir adapter des petites choses dans ce qu'on fait, que ce soit dans l'enseignement, dans la santé. D'être sensible aux différences des gens , a poursuivi Sylvie Langevin.

La sécurisation culturelle est un principe promu par les Premières Nations pour favoriser le mieux-être de leurs communautés en leur permettant de se familiariser avec la culture et l’histoire autochtone et de l’apprécier.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, la sécurisation culturelle est le stade final d'un cheminement collectif caractérisé par l’implication active et égalitaire des Autochtones dans leur relation avec les acteurs du système de santé et de services sociaux.

Dans la région, les 11 500 employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent dorénavant suivre une formation nommée Sensibilisation aux réalités autochtones

Des cours plus spécifiques ont aussi été offerts à la haute direction, au conseil d'administration et aux employés qui offrent des services directement aux Premières Nations.

À la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, une démarche a été amorcée pour mieux répondre aux besoins des élèves issus des premiers peuples.

Un exercice d’humilité

Pour Pierre Picard, expert-conseil principal au Groupe de recherche et d'intervention psychosocial en milieu autochtone, de tels exercices exigent de l'humilité aux organisations.

S'inscrire dans la sécurisation culturelle, c'est s'inscrire dans une démarche dans le fond de reconnaissance que la personne des Premières Nations, dans la relation avec les gens du système québécois notamment, se sente valorisée, se sente comprise, que la personne des Premières Nations se sente en sécurité, égale, importante, intéressante , a-t-il élaboré.

L’expert pousse même la réflexion sur le plan du savoir, comme quoi celui accumulé par les Autochtones au fil de leur présence sur le territoire a une grande valeur aussi.

La sécurisation culturelle demande de l'humilité, c'est donc dire, de reconnaître que les gens de Roberval ou de Saguenay ou les gens des institutions gouvernementales ont un savoir qui est tout à fait important, mais qui n'est pas nécessairement un savoir qui est supérieur au savoir autochtone, mais qu'il est différent , a-t-il enchaîné.

Tout ce vent de changement dans la société québécoise fait croire à Sylvie Langevin que des jours meilleurs se pointent à l’horizon pour son peuple. Je pense que c'est un moment charnière dans la vie des premières nations. On dirait que toutes les choses sont alignées pour qu'il y ait vraiment du changement positif dans la bonne direction , a-t-elle envisagé.

Des cours préparés par l’UQAC

Pour les organisations intéressées, l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a développé une formation de 18 heures avec une psychologue atikamekw sur la démarche de sécurisation culturelle.

L'Université peut aussi créer des formations sur mesure et a mis en place des capsules plus courtes sur la question.

On a vraiment sept capsules autoportantes d'une durée de 20 à 25 minutes. C'est à peu près deux heures et demie de capsules que les gens peuvent écouter à partir de chez eux et on a du matériel supplémentaire, des quiz, des questions-réponses , a expliqué Guylaine Malaison, directrice des centres de formation au Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC.

Manque de ressources

Les centres d'amitié autochtones de la région sont heureux de voir que les organisations cherchent à se rapprocher des Premières Nations. Cependant, ils disent manquer de ressources pour répondre aux différentes demandes de collaboration.

On collabore déjà avec les écoles, avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , on collabore entre autres avec la Sûreté du Québec, pour les interventions. On est limité dans notre capacité à agir auprès de ces partenaires-là qui sont très importants pour nous , a énuméré Mélanie Boivin, directrice générale, du Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean ainsi que directrice par intérim de celui du Saguenay.

D'après un reportage de Claude Bouchard