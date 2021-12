Un rare procès en français devant jury se prépare en Alberta

Il reste quatre jours avant le début du procès d’un Albertain accusé d’avoir commis une agression sexuelle en décembre 2019.

La juge Anna Loparco, assistée du procureur de la Couronne et de l’avocat de la défense, doit sélectionner un jury impartial, disponible, et bilingue.

Des 58 personnes convoquées, moins d’une quarantaine se sont présentées, selon la greffière. Dix-huit ont été excusées sur le champ, car elles ne parlaient pas français.

Il reste moins d’une vingtaine de jurés potentiels.

L’avocat ou le procureur demandent parfois à un candidat de préciser son emploi ou son occupation, mais l’essentiel des discussions porte sur leur niveau de français.

Un homme admet en anglais qu’il n’a pas parlé français depuis 20 ans. Un jeune étudiant s’avoue incertain que sa maîtrise de la langue suffise pour participer à un procès.

Une autre avoue que, pour des raisons personnelles, elle ne pense pas pouvoir rester impartiale dans cette cause étant donné la nature des accusations. Elle est excusée aussi.

La juge finit par sélectionner les 12 jurés nécessaires, et en choisir deux autres pour prendre la relève en cas d’imprévu.

La marge de manœuvre, toutefois, n’était pas bien grande.

Julie Laliberté, avocate-conseil des services en français et interprète pour la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, admet que ce n’est pas facile de trouver des jurés francophones.

Il faut prévoir qu’il va y avoir des défis à ce niveau-là , dit-elle.

De moins en moins rare

La dernière fois que la Cour du Banc de la Reine a dû se trouver un jury francophone pour un procès, c’était en 2018. La fois d’avant, c’était 25 ans plus tôt.

Cependant, on en a un la semaine prochaine. On en a un autre qui est prévu au mois d’avril, et un autre dont la date n’est pas fixée. Donc on en a trois prévus [dans la prochaine année] , dit Me Laliberté.

Elle remarque que la demande pour des services en français, que ce soit pour un procès devant juge ou d’autres procédures judiciaires, est aussi généralement en hausse.

Ça fait environ 14 ans que je travaille pour la Cour. Dans mes premières années je voyais, une ou deux et parfois aucune cause en français de l’année. Dans les deux-trois dernières années, c’était plutôt une douzaine.

Cette année, elle a déjà reçu 20 demandes à ce sujet.

Me Laliberté dit que la Cour explore présentement des façons d’agrandir son bassin de jurés francophones potentiels.

Comment recruter les jurés?

La loi canadienne est sans équivoque : toute personne accusée au criminel peut choisir la langue officielle dans laquelle elle souhaite subir son procès, et le ou la juge doit l’en informer à la première occasion.

Chaque province a ses propres procédures pour trouver des jurés.

En Alberta, les employés de la Cour génèrent une série de noms aléatoires en se basant sur une liste de citoyens inscrits dans le système de véhicules motorisés de la province, ou sur des listes électorales.

Julie Laliberté explique que pour ce procès-ci, la liste a été filtrée pour des codes postaux provenant de quartiers où il y a beaucoup de francophones.

Des convocations ont été envoyées à ces adresses, accompagnées de lettres expliquant que le procès se tiendrait en français. Les personnes déclarant ne pas le parler ont pu être excusées.

André Ouellette, avocat criminaliste de Calgary, estime que les méthodes pour recruter des jurés francophones semblent s’être améliorées depuis les années 1980.

Il remarque toutefois que ça reste difficile de créer des jurys francophones aussi diversifiés et représentatifs qu’il le faudrait.

« Les gens francophones qu’on a sont en général des gens qui ont une formation plus bourgeoise, une formation supérieure. Ils sont beaucoup plus homogènes que les jurys anglophones. Quand on a un client qui est col bleu, c’est souvent plus difficile pour le jury de s'identifier à l’accusé. » — Une citation de André Ouellette, avocat criminaliste

Il croit toutefois que les choses s’améliorent et il soutient que les difficultés ne doivent absolument pas décourager les francophones de faire respecter leurs droits.