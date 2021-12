Des produits du Magasin général Sainte-Élizabeth font l’objet d'un rappel

De la sauce à spaghetti et de la soupe provenant du Magasin général Sainte-Élizabeth, situé à Sainte-Élizabeth-de-Warwick, font l'objet d'un rappel préventif de la part du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Les pots de 500 ml et de 1 l de sauce à spaghetti, ainsi que ceux de soupe aux légumes et de soupe aux tomates et riz, vendus jusqu'au 7 décembre à cet emplacement, sont touchés par ce rappel.

Les produits étaient vendus à la température ambiante dans des pots Mason. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ recommande aux gens de ne pas les consommer, et de les retourner au commerce ou de les jeter.

De plus, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ avise les gens de ne pas consommer la soupe aux champignons si elle n'a pas été réfrigérée dès son achat. L'étiquette du produit ne précisait pas que le produit devait être conservé au froid.