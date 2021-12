Rouler hors des pistes en motoneige : voici les conséquences sur les terres

Dans le cadre de cette campagne, les producteurs agricoles et forestiers, ainsi que les municipalités pourront installer de nouvelles pancartes de sensibilisation dans les postes de motoneige

Jacinthe Trépanier, productrice de grande culture à Laferme, estime avoir passé des centaines d'heures à réparer les dommages causés par le passage de motoneiges sur ses terres.

Ce n'est pas facile de re-semer une certaine partie du champ. Ils ne sont plus au même stade que les autres, ce n'est pas la même affaire. Donc pour nous, ça représente énormément d'ouvrage, de temps , explique-t-elle.

La frustration et l’inquiétude habitent aussi Anne Marie Genesse, qui a des terres agricoles à Launay et qui a aussi vu des motoneigistes passer sur son terrain dimanche dernier.

« C’est la nourriture de nos vaches. On vit dans l'incertitude jusqu'à cet été à savoir comment on va avoir de dommages et les frais que ça va engendrer. En plus, vu qu’il y a déjà des traces, ça peut inciter les autres à y aller. »