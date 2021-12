En 16 mois, l’Alberta a reporté 44 800 chirurgies en raison de la COVID-19

La plus forte baisse a eu lieu en avril 2020, avec une chute de 68 % par rapport à 2019. La province avait décrété l’état d’urgence sanitaire le mois précédent, au début de la première vague de la pandémie.

On n'évalue pas l’importance de la chirurgie, mais le besoin d’intervenir de façon planifiée ou si c’est vraiment une urgence donc on a vu beaucoup moins d’annulations de chirurgies d’urgence par exemple pour les stimulateurs cardiaques, les chirurgies pour le cancer , clarifie Mélanie Josée Davidson, directrice de l’évaluation de la performance du système de santé à l’Institut canadien d’information sur la santé ICIS .

Durant ce mois, les chirurgies cardiaques ont baissé de 18 % et celles liées au cancer de 1 %, tandis que celles prévues pour des remplacements de la hanche et du genou ont accusé une chute de 81 %.

« Un remplacement de la hanche peut être important pour une personne, donc il y a un impact sur la qualité de vie, même si c’est moins urgent qu’une chirurgie cardiaque. » — Une citation de Mélanie Josée Davidson, directrice de l’évaluation de la performance du système de santé à l’ Institut canadien d’information sur la santé ICIS

Cependant, ce mois reste un des plus atypiques de la pandémie, car ce n'était que la première des vagues d'infections, rappelle l'experte. L'étude  (Nouvelle fenêtre) montre que le nombre des opérations chirurgicales a remonté progressivement vers la normale à compter de décembre 2020, mais que cette situation a été suivie d'un retour des annulations au printemps 2021. Toutefois, il n'y en a pas eu autant qu'au printemps précédent.

Lors de la première vague, la forte baisse était par mesure de précaution, donc on a fermé plusieurs unités de chirurgies dans tous les hôpitaux, alors que dans la deuxième et troisième vague on était plus ciblé dans nos annulations , explique Madame Davidson.

Baisse de la fréquentation des services d’urgence

Selon Mélanie Josée Davidson, les visites aux urgences ont diminué d’environ 24 % en Alberta par rapport à l’année 2019. Les patients ont attendu 12 minutes de moins qu’avant la pandémie.

On a vu beaucoup moins de pneumonie l’an dernier, beaucoup moins d’admissions pour l’asthme et d’autres maladies respiratoires que l’on peut attribuer au port du masque, à la distanciation sociale puis à la fermeture des écoles, dit-elle. Il y a donc probablement une multitude de raisons pour lesquelles on a vu la diminution dans les centres d'urgences .

« Une crainte d’être exposé à la COVID-19 peut être une des raisons. On a vu plusieurs salles d’urgence offrir des services virtuels pour faire un triage virtuel. » — Une citation de Mélanie Josée Davidson, directrice de l’évaluation de la performance du système de santé à l’ Institut canadien d’information sur la santé ICIS

Elle conclut que l’étude démontre que les services hospitaliers ont vécu la COVID-19 comme un choc et qu'ils l'ont absorbé en s'adaptant de façon continue, au fur et à mesure des vagues d'infections.