UNI veut son nom sur le Centre des générations, Caraquet demande plus d’argent

C'est ce qu'indique le maire, Bernard Thériault.

Bernard Thériault, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Mais, il affirme que la mise de fonds prévue par l'institution financière n'est pas suffisante.

Officiellement, UNI Coopération financière n'a pas encore contribué financièrement au projet de la construction du Centre régional des générations, qui doit débuter le printemps prochain.

On ne s'entend pas sur la valeur de la mise

L'institution financière ne veut pas faire de commentaires pour l'instant, sauf pour indiquer que sa contribution financière n'est pas encore officialisée.

Les coûts de construction pourraient bien dépasser les 15 millions $ estimés au départ.

Une nouvelle maquette de l'édifice a été dévoilée, en fin de semaine dernière, lors d'un événement soulignant les 60 ans de la Ville de Caraquet. Photo : Youtube/Ville de Caraquet

Le maire, Bernard Thériault, explique que des négociations sont en cours. Il ajoute que l'institution financière est prête à mettre plus de 250 000 dollars , mais voudrait voir son nom sur l'édifice.

On ne s'entend pas sur la valeur de la mise , reconnaît-il. Selon leurs critères, ils ont établi une contribution qui, actuellement, ne serait pas suffisante pour mériter de porter son nom sur ce qui va être le plus beau bâtiment de la Péninsule acadienne.

Caraquet fixe la barre à un montant minimal de 500 000 $ dollars pour afficher un nom sur l'édifice.

Un million de dollars à Dieppe

À Dieppe, le projet municipal de Complexe communautaire intergénérationnel a reçu un million de dollars d'UNI Coopération financière. C'est pour cette raison qu'il s'appelle UNIplex .

L'UNIplex, à Dieppe, le 4 octobre 2020. Photo : Radio-Canada

C'est bien sûr un argument qu'on pourra utiliser avec UNI. Par contre, eux se défendront en disant que le marché de Dieppe, qui est plus grand que le nôtre et en ascension, vaut peut-être plus que celui de Caraquet. Ce sera à nous de leur prouver le contraire.

Caraquet doit lancer, en janvier, une deuxième campagne de financement pour tenter d'amasser une somme additionnelle d'un million et demi de dollars.